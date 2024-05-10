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新總統就職在即 藍智庫籲司法院正副院長主動請辭

記者王千豪／台北11日電
司法院長許宗力。(本報資料照片)
司法院長許宗力。(本報資料照片)

準總統賴清德將於五二○就職，國民黨智庫繼日前向政府提出30項解決現階段國政難題的對策外，今天疾呼，司法院正副院長應勇於承擔政治責任，於五二○新總統就職前主動辭職，建立良好憲政慣例，讓新任總統在司法改革上，都能有施展空間。

國家政策研究基金表示，司法院長許宗力、副院長蔡炯墩應該循前院長賴浩敏與前副院長蘇永欽之例，於五二○新總統就職前主動辭職，建立與總統同進退之慣例，也建議賴清德不予留任，讓總統蔡英文的，留給蔡英文。司法院長無任期保障，應負政治責任，蔡英文任期屆至，依據憲法增修條文第5條第2項的規定，並為院長、副院長之大法官，不受任期之保障。

國政基金會提到，司法院前院長賴英照，在任期中因政治責任而辭職；賴浩敏、蘇永欽，則因總統換屆，涉及新總統政策理念而辭職。由此可見，司法院長應負政治責任，不僅是增修條文明文，亦已隱約形成一定的「慣例」。

國政基金會指出，本屆司法院院長任命時，蔡英文執意提名已擔任過大法官的許宗力，引發「大法官是否可以連任或再任」的爭議。例如，對於無期徒刑假釋犯若再犯罪、要服完殘刑的回籠條款，大法官判決違憲；大法官要求販賣一級毒品但情節輕者須減刑，並跳過立法程序，直接要求從該判決公告起，到修法完成前，法官在審理相關案件時，除依刑法59條規定減刑外，可以再依該憲法判決為被告二度減刑。

國政基金會表示，許宗力在任期間的司法院，法院受理案件爆增，司法官不堪壓力自殺案件增加，不甩民意，法官懲戒制度成效不彰，法官貪汙及權勢性騷案件審辦不力，司法院解釋或判決逾越立法界限等，憲法法庭自詡人權，不經過立法程序，國會監督，司法造法，不僅侵犯權力分立原則、增加法官壓力，更讓司法院成為憲政怪獸。

國政基金會強調，憲法是民眾的權利保障書，如果憲法判決由菁英人士以「教育民眾」的理由，進行明顯違反民意的解釋，甚至將立法院「司法院立法局」，我們國家與北韓、俄羅斯、中國大陸有何不同，都是菁英獨裁，憲政主義的精神將遭到嚴重破壞，呼籲司法院正副院長應勇於承擔政治責任，並建立良好憲政慣例，讓新任總統在司法改革上，都能有施展空間。

大法官 蔡英文 賴清德

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