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國情報告時機及問答形式 朝野下周協商

台灣新聞組／台北11日電
國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，賴清德用什麼樣形式做國情報告，國民黨都會尊重。(本報資料照片)
國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，賴清德用什麼樣形式做國情報告，國民黨都會尊重。(本報資料照片)

準總統賴清德就職在即，立法院會昨處理國民黨團、民眾黨團邀賴清德就職後赴立院國情報告提案，朝野協商後取得共識，將國民黨團及民眾黨團版本逕付二讀並交付協商，立法院長韓國瑜下周一將召集協商，討論國情報告問答形式。國民黨團總召傅崐萁說，賴清德用什麼樣形式做國情報告，國民黨都會尊重，希望賴能放心「回娘家」。

傅崐萁說，賴清德已表達願到立法院國情報告，這屆國會是最新民意，希望各種聲音能夠表達讓賴知道。唯有總統國情報告後，才會在兩周內讓行政院長到立院施政報告。希望未來總統國情報告能成為憲政慣例，也讓多元聲音讓總統聽到，施政更貼近民意。

民進黨團總召柯建銘說，總統國情報告在立法院討論30年，從來沒有實踐過，因為「即問即答」違憲。昨朝野把話講開，打開歷史上共同一頁，總統國情報告是大家共識，拜託國民黨和民眾黨提的立法院職權行使法即問即答修法，應予以撤案，否則無法實行。下周一朝野協商，再看總統到底先來、後來，以及是否「統問統答」。

民進黨團幹事長吳思瑤說，目前有幾個方向，第一是朝野共同邀請，第二是總統必須進行國情報告，第三是提問時間，第四是總統樂意回答，「問與答」形式則要透過朝野協商決定。

吳思瑤強調，民進黨團認為應由準閣揆卓榮泰先來施政報告，再安排總統國情報告，避免逾越憲法授權和權力分立原則；時間點不可能是5月21日或24日，詢答形式也即問即答，應是指派代表，再由總統綜合回答，提問時間不會毫無限制，不可能113名立委每人5到10分鐘。

民眾黨立委張啓楷說，民眾黨主張「依序回答」，可避免賴清德重複回答，朝野共創賴清德、新國會及新民意三贏的局面。

賴清德 國民黨 民進黨

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