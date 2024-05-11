強推軍中轉型正義 賴清德、顧立雄要以哪張臉領導國軍

副總統賴清德（前右）日前訪視空軍，由國安會秘書長顧立雄（中）陪同。五二○後，賴清德、顧立雄如何領導國軍，備受矚目。(取自總統府flickrr)

國防政策有其一貫性，制度維持穩定，軍心才能穩定，專注建軍備戰。面對區域情勢動盪，中國持續對台灰色騷擾的敏感時機，賴政府若堅持「軍中轉型正義」，則應該向軍方與社會明示，打算進行的範圍與力道。以免軍中充滿觀望疑慮，徒然被政治因素影響士氣與戰力。

黃埔百年校慶將至，大陸盛大舉辦系列紀念活動，還邀請台方退伍軍人參與，國防部 傳統的應對之道是大力宣揚歷史，與對岸統戰力拚話語主導權，國軍源於蔣中正創立黃埔軍校，歷史難以分割，政府此時提示「研議轉型正義教育」，國軍要如何全力與敵進行心戰？

當下在軍中的「崇蔣」，早已不是「蔣公巍巍蕩蕩，民無能名」的神化崇拜，而該說是強調過去百年軍人保衛國家的史蹟，藉以鞏固官兵愛國思想。但從促轉會對軍中轉型正義的關切範圍，顯然視其為威權崇拜與「不義」。

蔡政府時代，還有出身軍系的馮世寬、邱國正，乃至願意肯定國軍歷史遺產的李文忠等政務官，扛住深綠陣營的壓力。如今這些官員皆未留任，而從準總統賴清德 個人的台獨色彩，乃至新部長顧立雄的從政經歷，軍人不免心存疑慮，部分人甚而進一步揣摩上意。如此，面對黃埔百年校慶，國軍能否全力迎戰，還是乾脆全面棄守歷史？

更值得觀察的是，民進黨不敢宣示修憲廢除現行兩岸關係架構，卻以「中國」稱呼對岸，以圖精神勝利。堅持憲政體制維持「大陸」、「中共」稱呼者，除了不得不然的陸委會，只剩國防部與退輔會，未來是否也要「失守」？海內外對此恐認為是另類向台獨靠攏，對於北京而言，更難相信賴清德口頭宣稱維持現狀、力促民共對話的「善意」。

顧立雄的資歷，某程度宛如羅馬神話雙面神：他出任黨產會創會主委，全面追殺國民黨 金流；另一方面，律師的職業訓練，是替當事人追求最大利益，不固守僵化立場。

五二○將至，看守閣揆陳建仁下最後通牒要求落實「軍中轉型正義」，然而民眾和國軍官兵更關心的是，未來的三軍統帥賴清德、國防部長顧立雄，要以哪一張臉孔領導國軍？