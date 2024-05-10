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警政署長爭奪戰 黑函滿天飛 同框黑道、與酒店股東交好

台灣新聞組／台北10日電
媒體報導台北市警察局長張榮興與角頭餐敘。張榮興舉行記者會，親上火線說明。（中央社）
媒體報導台北市警察局長張榮興與角頭餐敘。張榮興舉行記者會，親上火線說明。（中央社）

五二○倒數，台北市警察局長張榮興、警政署長黃明昭近來接連遭黑函攻擊。張榮興被指與黑道同框吃「魚翅宴」，黃明昭被影射與金錢豹酒店股東過從甚密，還常前往一名賭場女大亨會館。警界人士指出，新總統上任後，警政署長職務可能調整，如今黑函滿天飛，如同大位爭奪戰的拉開序曲。

新舊政府交接之際警界黑函滿天飛，被視為警政署長爭奪戰開打，目前呼聲最高的人選，除警政署長黃明昭留任，台北市警察局長張榮興、高雄市警察局長林炎田，都有升任署長的可能。

張榮興昨遭媒體爆料，去年5月與萬華角頭、青山宮主委黃清源在中山區知名餐廳吃魚翅。張榮興昨開記者會，澄清他是受議員陳政忠邀請，參加警政民政公務餐會，他出席前不知道黃清源會出席，後來也沒有私下接觸，餐會後有依規定陳報警政署核備。

由於本月6日黃清源才因涉及2022年間一起槍砲案，在桃園機場遭台北市刑大拘提，同時在芳明館幫派據點等場所執行搜索，詢後依槍砲、妨害自由等罪移送台北地檢署偵辦，時機敏感。

張榮興表示，每逢警界人事異動前夕，總是黑函滿天飛，見縫插針，但警察名譽大於一切職務，所以決定親自說明。

無獨有偶，黃明昭最近也被黑函攻擊，黑函指出，黃明昭與一名台中金錢豹原始黃姓股東交好，儘管股東已經從金錢豹退股，但兩人仍經常見面，還有兩人合照流傳。另傳聞黃結識賭場女大亨，不少警官爭相結識該女子，以便爭取升官。黃明昭表示，對於不實指控不予回應。

張榮興過去在台南地區服務時就與賴清德熟識，也是賴清德在警界中極為信任的警官，張榮興目前擔任台北市警察局長一職，距離署長大位只剩臨門一腳，外界認為以賴清德與張榮興的關係，署長遲早由張接任。

不過，高雄市警察局長林炎田，也被視為爭取署長大位的黑馬，林炎田與高雄市長陳其邁相處融洽，與綠營的關係也很好。

至於黃明昭，過去曾被視為是前行政院長蘇貞昌的人馬，升任署長後努力打詐及掃黑，依照往例，新政府上任後，若舊署長若表現不錯，會再留任一段時間。

警政署長黃明昭被影射與金錢豹酒店股東過從甚密，還常前往一名賭場女大亨會館。(本報...
警政署長黃明昭被影射與金錢豹酒店股東過從甚密，還常前往一名賭場女大亨會館。(本報資料照片)

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