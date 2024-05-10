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新舊內閣交接 陳建仁贈言卓榮泰 「謙卑面對國會」

記者黃婉婷、屈彥辰、鄭媁╱台北10日電
準行政院長卓榮泰（左三）9日率準行政院副院長鄭麗君（左二）、準政院發言人陳世凱（左一）拜會行政院長陳建仁（左四）、副院長鄭文燦（右三）、秘書長李孟諺（右二）及發言人林子倫（右一）。(記者黃婉婷／攝影)
準行政院長卓榮泰（左三）9日率準行政院副院長鄭麗君（左二）、準政院發言人陳世凱（左一）拜會行政院長陳建仁（左四）、副院長鄭文燦（右三）、秘書長李孟諺（右二）及發言人林子倫（右一）。(記者黃婉婷／攝影)

五二○將至，新舊內閣啟動交接，準總統賴清德日前說「有民意當後盾，民進黨國會沒過半不是問題」。不過，準行政院長卓榮泰昨拜會閣揆陳建仁，陳建仁坦言，過去八年是全面執政，行政院長相對輕鬆，國會協調也相對容易，面對國會三黨不過半，卓擅長溝通，只要勇於任事、保持謙卑，相信能與立院有良好溝通。卓榮泰說，雖然未來會很辛苦，但會用力維持，用行動證明民眾的選擇是明智的。

陳建仁昨在副院長鄭文燦陪同下會晤卓榮泰、準副院長鄭麗君。雙方致詞時氣氛輕鬆，相談甚歡，卓細數陳揆就任天數與貢獻，陳揆團隊也準備政委督導的工作內容、欲推動但各界仍有意見的法案逐一說明，另說明預算初編概況。

陳建仁表示，過去他時常與即將接任總統的副總統賴清德討論施政，賴很清楚現在的施政方向，提點有些政策加以延續，甚至加碼推動。陳揆也肯定卓榮泰與鄭麗君的搭配，加上跨領域、跨黨派、跨業界的執政團隊，各界寄予厚望，一定會比溫暖堅韌內閣做得更好。

陳建仁透露，他擔任行政院長1年4個月期間，與蔡英文總統及副總統賴清德一起討論重要政策，包含節能減碳、社會住宅、「0至6歲國家一起養」等政策。在節能減碳部分，台灣從2016年沒有任何一座離岸風機，到目前已建置近300座風機，離岸風電累積裝置容量位居亞洲民主國家的第一名，成效卓著。而賴副總統在參選期間也提出「0至22歲國家一起栽培」政見，並宣示要在蔡總統8年20萬戶社會住宅目標的基礎上，持續擴大推動社會住宅，以滿足年輕人及弱勢族群的居住需求。

卓榮泰指出，執政與國家進步是不可停止的路，新團隊會在現有基礎上往前，提出安心政策，得到民眾信賴，促進國家團結，也會做好防詐和災區重建。卓也說，5月19日口罩令全面解除，代表前閣揆蘇貞昌及現任院長陳建仁對防疫、疫後經濟復甦、社會安定的努力，「當人們把口罩拿掉的時候，就是陳院長被記在心上的時候。」

卓榮泰強調，未來新的內閣團隊會努力延續蔡英文政府八年來所累積的成果，並用行動向人民證明他們用民主投票的方式，選擇讓民進黨繼續執政，是明智的決定。

賴清德 減碳 口罩

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