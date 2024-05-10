新聞評論／錯誤能源政策比貪瀆可怕 賴清德有責任改變

蔡英文總統(左)、副總統賴清德(右二)。(記者劉學聖／攝影)

今年4月15日，因3部機組故障，北台灣差一點出現無預警限電。與此同時，桃園市4月發生30多次停電，災情遍及各區。經濟部4月才大漲電價，但供電卻如此脆弱，核心癥結就在蔡總統的能源政策錯誤，一方面激進廢核，另方面宣稱可取代的綠能 卻無法達標，以致8年來至少出現4次大停電，瀕於限電危機的情況更是不可勝數。

在供電打擺子的同時，台灣的減碳 成績也每下愈況。去年底國際公布的「氣候變遷績效指標」，台灣再度位居末段班，排名再退4名，居全球倒數第七。蔡總統即將卸任，但她的能源轉型政策的一敗塗地已經歷歷在目，除了為台灣帶來供電不穩與不足的危機，減碳更是交出滿篇紅字，愧對地球。儘管如此，蔡總統和多名高官仍趕在卸任前去參加大綠能公司的剪綵典禮，企圖為自己的能源成績擦脂抹粉。但這臨去的背影，只留給民眾黯淡的前景，留給產業界深重的憂慮。

蔡總統8年前提出的能源轉型方案，企圖以綠能取代占比兩成的核電，要讓核能在2025年落日。日本2011年的福島核災，確實加速了全球反核的潮流；但近年在全球減碳的時間壓力下，加上能源價格高漲的壓迫，歐美及日韓等國紛紛重新肯定核能的優點和貢獻。歐洲最大的核能機組——芬蘭的奧爾基洛托核電廠3號機去年啟用，日本最大核電廠柏崎刈羽核電廠上月重新裝填燃料，準備今夏重啟。這些趨勢顯示，在發展綠能的同時，核電重新成為各國推動減碳的重要選項。

國際趨勢已經逆轉，但蔡政府仍堅拒調整能源政策。依蔡英文的計畫，明年底核三廠2號機除役後，台灣發電就只剩「火力」與「綠能」兩個選項；只要其中一項出了問題，就會發生跳電或大停電。以四一五危機為例，當天大潭的火力機組傍晚發生故障，入夜後太陽能光電歸零，風力發電的供電量也少到僅剩不到1％，只能全靠火力發電支撐。這不僅危及供電，還製造空汙傷害民眾健康，更加深台灣減碳不力的形象。

如果蔡總統的能源轉型只是短期陣痛，很快就能達成供電穩定和有效減碳，人們當然可以咬牙撐過。但現實是，我們的供電吃緊危機紓解遙遙無期，電價高漲則已無可逃避，更嚴重的是，無論2030年的減碳中期目標或2050年的淨零目標，台灣都難以達成，必將受到制裁，並影響產業競爭力。

所有問題的根源，並非台電執行面的問題，而是上位的政策方向偏差。近日，準總統賴清德 倚重的企業家童子賢公開建議核二、核三延役，並剷平核一和核四，仿效芬蘭興建新型壓水式反應爐；如此一來，台灣不僅能達到減碳目標，平均電價也有機會下降30％。

童子賢的主張，仍有待進一步檢視，但方向基本上是正確的，符合當前國際社會在能源發展與減碳努力求取平衡的趨勢。簡言之，發展綠能與使用核能並不互斥，若能謹慎妥善地使用核能，不但能為提升綠能爭取到更多時間，也有助於達成減碳節能的目標。對台灣而言，多一個核能選項，即能分散能源供應風險。直白地說：當夜晚綠能供應不足時，若還有20％的核能，台灣供電一定會比現在更穩定。

蔡總統即將卸任，她曾對中研院前院長李遠哲說，2024年以後的能源政策已跟她無關。賴清德競選時曾說，若能解決核安與核廢問題，不會排除核能。錯誤的決策，比貪瀆還可怕；賴清德不必為蔡英文的政策背書，但他有責任做出改變。(轉載自聯合報社論)