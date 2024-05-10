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馬文君率團 立委18日登太平島 3小時快閃

記者唐筱恬／台北10日電
國民黨立委馬文君將率團登太平島。(本報資料照片)
國民黨立委馬文君將率團登太平島。(本報資料照片)

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月16日率國民黨及民眾黨立委登太平島，由於怕影響立法院17日議程，因而決定延後日期至18日出發。立法院國防外交委員會昨發布行程通知，立委將於17日立法院表決完後，下午4時30分出發。

馬文君表示，太平島是台灣最南邊的領土，本次率立委登太平島主要是宣示主權，並在那裡視察基地、新建碼頭等，順便慰勞當地辛苦的官兵。

立法院外交及國防委員會昨天發出「考察南沙太平島防務概況」通知，立委17日下午4時30分從立法院至松山機場後，飛機於下午5時起飛到屏東基地，晚間留宿在屏東一晚。

根據通知指出，立委18日上午6時從住宿地點搭車到屏東基地後，將聽取國軍氣象簡報及用餐，大約上午7時從屏東基地，搭運輸機至南沙太平島，航程約3.5小時，抵達後20名立委將到「南疆鎖鑰」國碑前合影，接著視導戰備操演、視察新建碼頭，下午1時從南沙太平島返回屏東基地，下午5時30分回到立法院。

目前登記參加的藍白立委約廿名，民進黨未有立委參加。國民黨有馬文君、江啟臣、徐巧芯、黃仁、鄭正鈐、賴士葆、王鴻薇、羅廷瑋、林思銘、羅智強、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、蘇清泉、邱鎮軍；民眾黨有林憶君、林國成和陳昭姿。

國民黨 江啟臣 民進黨

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