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和張綱維律師喝咖啡 準交長李孟諺：未介入遠航案

記者王千豪、黃婉婷／台北10日電
準交通部長李孟諺。(記者蘇健忠／攝影)
準交通部長李孟諺。(記者蘇健忠／攝影)

準行政院長卓榮泰4月12日公布行政院秘書長李孟諺為交通部長，國民黨立委王鴻薇接獲爆料，4月23日李孟諺和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的律師謝協昌喝咖啡，時間點微妙，啟人疑竇，要求李說明；李孟諺表示，十分遺憾在未經查證之下，就做出與事實不符的影射。

2019年底，遠航傳出跳票危機，檢調查出張綱維涉嫌掏空遠東航空，藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司本息移轉給遠航等，台北地檢署2020年起訴張綱維，並求處重刑，依檢方起訴書內容，犯罪所得是35億元，配合放貸的時任合庫董座廖燦昌，也因詐貸被求處重刑。

王鴻薇指出，李孟諺是準交通部長，4月22日民眾黨立委黃國昌質詢李孟諺是否認識張綱維、是否與張綱維見面？李孟諺支吾其詞，不斷閃避，最後才坦承，只有一次於朋友聚餐，知道張綱維的存在，沒有其他交涉，結果隔天卻約見謝協昌。

王鴻薇出示照片指出，4月23日下午6時，李孟諺和謝協昌共同喝咖啡。她質疑，李孟諺當天為何跟謝協昌見面？兩人談什麼？兩人真的不熟嗎？李孟諺有必要說明一切。

李孟諺昨發聲明表示，部分立委指稱他疑似介入遠航案為子虛烏有，十分遺憾在未經查證之下，就做出與事實不符的影射。

李孟諺說，交通部民航局於2019年廢止遠東航空營運許可證並收回航權，並於2023年10月進行遠航總部拆除作業，這段期間，他不認識張綱維，從未有過任何接觸，也未曾參與遠航撤照處分，一切作業皆由交通部依法辦理，他從未過問，遑論介入。

至於是否碰面，李孟諺解釋，二人在去年底一場友人的餐會後曾經見面，當時張綱維抱怨遠航被撤照的委屈，但此案已在司法階段，加上政府行政程序也無缺失，因此未曾就此案進行任何指示或處理。

李孟諺表示，因立委日前在內政委員會及臉書上的影射及指控，他才會在公開場合約見謝協昌，重申個人尊重司法的立場，並再次強調過去沒有、以後也不會就此案進行任何處理或指示，一切依法辦理，希望不要再發生任何散布不實謠言的事情，請外界停止惡意影射，回歸專業問政。

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