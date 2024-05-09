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NCC委員難產…iPhone16恐沒法賣 在野斥欺騙外行

台灣新聞組／台北9日電
NCC人事同意權遭封殺，副主委表示將影響手機認證等議案，在野立委批欺騙；圖為日前立院聯席會議表決NCC相關懲處提案。（記者潘俊宏／攝影）
NCC人事同意權遭封殺，副主委表示將影響手機認證等議案，在野立委批欺騙；圖為日前立院聯席會議表決NCC相關懲處提案。（記者潘俊宏／攝影）

行政院國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權遭國民黨在程序委員會封殺，加上NCC組織法交付黨團協商；外界都在關注，如果行政院人事同意權不過關，NCC委員會恐無法運作，這會對民眾造成什麼影響呢？NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，若委員會無法運作，包含手機型式認證等議案都無法經過委員會確認，也就是說，下半年即將問世的iPhone 16、17，可能因手機型式認證作業問題，而無法在台上市。

NCC總共七名委員，這一次任期屆滿的委員有四個，若不及時遞補，只剩三名委員。然而據NCC規定，各項討論議案均需委員會半數委員通過；也就是說，現行NCC的七名委員中，須有四人出席通過，相關議案才能順利過關。

不僅蘋果的iPhone新機，下半年要在台灣上市的三星、陸系品牌智慧手機都可能因此受影響；包含頻道上下架、基地台設置許可等各式審議，也將一併停擺。不過，業界人士指出，根據現行組織法規範，即使委員難產，只要NCC副主委翁柏宗依法延任，還有機會維持四位委員，持續審查相關議案。

在野立委也痛批，這種說法就是騙外行人，因為例行性的審驗3名委員就足夠處理，行政院應好好跟在野黨溝通，比較重要。 

民眾黨立委林國成更指，iPhone手機型式審驗屬例行行政業務，沒有急迫性，跟人事案有什麼關係？NCC根本就是找理由欺騙台灣人民。

按現行NCC組織法規定，現任委員可延任到新委員選出，然而這一任期滿的四個委員中，包含主委陳耀祥、委員王維菁和林麗雲，都已明確表達將回校園，只有NCC事務官出身的副主委翁柏宗可延任。

iPhone 國民黨 三星

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