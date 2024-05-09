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新聞評論／拿8億贓款賣斷扁特赦 司法正義何在？

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蔡總統任期僅剩10天，在倒數時刻，傳出她可能特赦前總統陳水扁的消息，令人錯愕。陳水扁的貪腐弊案還沒辦完，他已在外趴趴走多年，不時指點江山，看不出絲毫愧疚。這種人若值得特赦，蔡總統過去八年早可還他自由；但蔡英文未付諸行動，應是不願弄髒自己的手，也知會招惹民怨。那麼，她在行將卸任之際赦扁，究竟在盤算什麼？

以南韓前總統李明博遭到特赦，或赦扁可「修補社會裂痕」為理由，都是牛頭不對馬嘴。試想，元首貪腐到像陳水扁這樣荒唐無狀，房間、床下到處堆錢；甚至由第一夫人吳淑珍親口要索，讓企業家把錢送進官邸「孝敬」，實在厚顏無比！即使由國際洗錢防治組織「艾格蒙聯盟」通報洗錢，都差點被調查局吃案。但扁案在綠營全力護航下，還有多案未辦即以「健康因素」停審，讓他保外就醫逍遙至今。

陳水扁不僅毫無悔意，也拒絕認錯向社會道歉，甚至聲稱自己是在「政治辦案」下受到了冤枉栽贓。這種態度，要如何特赦他，在法理與現實上便充滿矛盾與糾結。第一，陳水扁若不認罪，他就不符合總統特赦的要件；第二，陳水扁自稱受到冤屈，蔡英文若給予特赦，司法或憲法法庭是否要重新審理還他清白？第三，一旦陳水扁獲赦，他的11億元（新台幣，下同，約3440萬美元）貪汙所得，政府便得全數發還；包括已沒入國庫的3億，及查扣中的8億元。第四，以陳水扁之狡猾難纏，他不會提出冤獄賠償的要求嗎？

正因為這種種變數，蔡英文和賴清德若不仔細思索拿捏，即逞一時之快特赦了陳水扁，除羞辱司法、激怒百姓不說，還有各種難堪的場面需要面對。屆時，如果民眾群起反彈，對民進黨將極不利。蔡總統深知，一旦赦扁，還要把11億元貪汙贓款雙手奉還，民眾對此一定怒火滔天。因此，幕僚研議了一招對策：形式上宣布赦扁，但查扣中的8億元贓款則沒入國庫不發還。如此，既可一了赦扁心願，又能避免引發民意大反彈。

這種作法，說穿了，就是用8億元來賣斷赦扁的司法門票，這是「道德之賊」的伎倆。這就像詐騙集團的移花接木術，假裝把本來就不屬於陳水扁的髒錢沒收，然後還給他自由之身，並告訴人民這樣就圓滿扯平了。果真如此的話，蔡英文不僅在踐踏司法，也在玩弄百姓，證實民進黨精神就是「有錢好辦事」。

民進黨到底欠陳水扁什麼，要如此千方百計幫他脫罪？對一個犯下如此不堪的貪瀆犯行的人，綠營尤其獨派人士卻百般垂憐，認為他受到冤獄；還有人說，赦扁是為了「弭平社會裂痕」。事實上，陳水扁貪腐案偵辦半途而廢，他還能在外逍遙，那才是最大的社會心理裂痕。包括民眾黨立委陳昭姿，長期稱該案是「政治事件」，極力敦促特赦。柯文哲原本也主張赦扁，但近日突然變得曖昧，還稱陳昭姿的立場只是「個人意見」，這也太能閃爍了吧！

蔡英文在任期倒數中表露赦扁之意，不僅唐突，也令人錯愕。唯一可能，是幫誓言赦扁的賴清德提前拆彈；即使蔡英文任內無法完成，也能為賴清德紓解壓力。這種操作，和大法官會議稍早討論「死刑是否違憲」一樣，在預為賴清德「廢死」解套。問題是，如此突兀的操作，是否兩人在其間達成什麼人或事的交易，則頗耐人尋味，也令人不安。畢竟，這種交換條件是以國家體制和正義為犧牲，並將因政權交接更難追究。

若無論如何要赦扁，就動手吧！讓自由的阿扁，為民進黨親烙「護貪黨」的標記。

陳水扁 蔡英文 賴清德

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