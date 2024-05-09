援烏3月就登期刊 徐巧芯問外交部：要告捷克政府？

外交部控告國民黨立委徐巧芯洩密。徐巧芯8日在立法院接受媒體聯訪時表示，公開的事情不是祕密，這是中華民國法律重要的原則。（中央社）

國民黨 立委徐巧芯曝光台灣與捷克衛生科技院簽訂1000萬美元援助烏克蘭 計畫，遭外交部告發涉嫌洩密。徐巧芯8日反擊表示，所謂「機密」內容，早在今年3月，捷克就在官方「現代經濟外交期刊」上揭露。至於合約規定三成以上金額須用於採購台灣製醫療器材，外交部官員也承認，是出自台灣要求。

徐巧芯說，捷克政府大方公布合作細節，為何台灣政府遮遮掩掩？吳釗燮身為外長，接下來是否要向捷克政府提告？對於合約，她質疑不直接捐贈器材，「是否有意規避政府採購法？」

國民黨立委馬文君與鄭天財也在立院外交及國防委員會質詢此事。外交部次長田中光回答，「捷克沒有中共在對付他」、「事情要做得好，方方面面都要顧慮」、「不能要求別人是否列密」。

對此，外交部發出新聞稿表示，捷克外交部期刊於3月刊出合作案部分要點，是為彰顯兩國合作援烏美意。雙方政府原本就規畫，適時適度對外說明合作內容與進度，但並非公布約本；此與內部公文密等之核定、變更或解密無關，亦不應以此合理化立委的洩密行為。

至於為何不直接提供立陶宛 物資？外交部解釋，台烏之間無正式官方關係，難以實地瞭解戰區醫院需求，因此與捷克政府簽署合作備忘錄，由捷方指派非營利組織「捷克衛生科技院」執行，徐巧芯卻指其為私人公司，明顯不符事實、混淆視聽。

徐巧芯回應，自己披露的內容，都在捷克外交部期刊文章範圍內。對捷克來說，這件事從頭到尾不是祕密，外交部卻顯然連對方的公開資訊都沒掌握。

外交部與綠營立委的說法不能說全無道理，卻暴露另一層問題：外交部是否濫用設定密等權力，沒有機密性，也要加上一個「密」字？

依據機密保護相關法令，「密」是四種密等文件中最低一級，真正具備要害性的資訊，至少是「機密」。面對僅是「密」等級的文件，外交部的態度宛如國家利益遭到致命傷，抨擊徐巧芯「損及兩國未來互信與合作」；結果，捷克政府早就公開合作案，根本不諱言與台灣政府這項合作計畫。

如此不成比例的大砲打小鳥，實在很難不讓人聯想，是否因為外交部長吳釗燮日前在立法院與「吵架王」徐巧芯鬥嘴，卻數度被激到「跳針」撒賴，因此憤而全面開戰。