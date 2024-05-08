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魚果市場疑官商勾結 藍要告發柯文哲

台灣新聞組／台北8日電
藍營議員指柯文哲任內把第一果菜及魚類批發市場改建工程，低價標給中工，再追加預算，成第四個弊案，將告發柯文哲官商勾結。(記者鍾維軒／攝影)
藍營議員指柯文哲任內把第一果菜及魚類批發市場改建工程，低價標給中工，再追加預算，成第四個弊案，將告發柯文哲官商勾結。(記者鍾維軒／攝影)

北市前市長柯文哲爭議案纏身，藍營議員昨指出，柯任內編列140億元(台幣，下同，約4.3億美元)預算的「第一果菜及魚類批發市場改建工程」，三次流標後減項發包，以125億元低價標給威京集團的中華工程，迫使今年1月追加預算49億餘元，成為第四個弊案，今明將向監察院、台北地檢署告發。綠營則點名柯任內與新光人壽簽訂的「南港轉運站BOT案」，無異是「北士科2.0」翻版。

柯文哲昨對果菜市場案表示，當時遇到疫情，營造物價突然上漲20%，如果當年沒追加預算，估計錢會不夠，現在會有法律糾紛。民眾黨則對官商勾結的指控，呼籲議員應本於事實為當地建設合理監督，而不是滿肚子壞水當政治小丑。

國民黨議員鍾小平、楊植斗和林杏兒昨會勘市場改建工程，鍾指出，因營造成本大漲，市場改建工程多次流標，最後中華工程以125億1717萬餘元得標，但這價格根本蓋不起來，結果柯文哲和威京董事長沈慶京說好，先減項發包蓋到5樓，6至8樓再追加預算來蓋，給中華工程的總預算近200億。

鍾小平說，議會當時痛苦同意追加49.93億元，因柯嗆說若不追加預算，「要讓市場變爛尾樓」。他秀出公文表示，2019年10月14日前副市長彭振聲開會通過以兩階段追加預算，10月22日市長室會議紀錄拍板這項發包策略，「別的廠商跟柯文哲沒講好不敢標，中華工程講好了就敢這樣幹」，他將告發柯文哲官商勾結。

藍營議員點名此案為柯文哲第四大弊案，綠營議員林延鳳、顏若芳質疑，柯任內與新光人壽簽訂的「南港轉運站BOT案」，此案不僅權利金對半砍，新壽拿到案子後擺爛，至今工程延宕，批是「北士科2.0」翻版。

林延鳳說，南港轉運站三次流標，第四次將原先「西站、東站、商三站」抽出「東站」獨立招標，並廢除固定經營權利金，變動營運權利金也從4.3%降至2.51%，才有廠商投標，由新壽打敗競爭對手「宏匯聯盟」得標。公運處表示，前三次都無人投標才檢討內容。

預算 柯文哲 疫情

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