紅線踩成紅毯 扁不甩保外就醫「四不原則」

保外就醫中的前總統陳水扁。(本報資料照片)

前總統陳水扁 因龍潭購地等弊案入獄，2015年獲保外就醫至今，傳聞蔡英文 總統決定卸任前特赦扁。據了解，陳水扁前天才剛通過第38次延長保外就醫審查，扁保外就醫9年多來，屢踩台中監獄 下達「四不原則」紅線，獄方雖一再派員蒐證觀察，但並未令扁回監。

台中監獄表示，陳水扁上次保外就醫期限至5月4日，經監獄相關人員每月固定訪查，扁也出具兩家醫學中心證明，中監依規定向上呈報矯正署獲同意後，已於5月5日通過扁第38次延長保外就醫，時間同樣3個月，至8月4日。

陳水扁2008年11月12日遭羈押至判有罪均關在台北看守所，2013年4月19日轉到台中監獄附設培德監獄，2015年1月5日獲保外就醫，台中監獄就依據保外醫治受刑人管理條例，要求扁不上台、不演講、不接受訪問和不碰政治「四不原則」。

不過，陳水扁2016年起就不斷違反四不原則，包括出席凱達格蘭基金會感恩餐會、參加陳致中選議員造勢並上台、接受日媒產經新聞專訪呼籲蔡政府公投對抗大陸、透過臉書新勇哥物語錄製影片力挺民進黨立委候選人郭國文，2019年甚至同意接受一邊一國黨提名為不分區立委候選人，2022年還在凱達格蘭基金會舉辦「國務機要費案國際記者會」，但台中監獄均認定沒有違規，持續讓扁保外就醫。

去年5月2日，陳水扁兒子陳致中因洗錢罪被判刑1年入獄，扁先北上赴凱道替兒子請願，同月18日又赴東吳大學演講。去年10月，傳替女兒陳幸妤擔任訴訟代理人，幫牙醫診所醫療糾紛官司辯護，但台中監獄表示，經醫師評估，該官司當事人為陳幸妤，非陳水扁，醫師認為這是可以從事的活動，沒違規。