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扁未認罪還享特權 蔡拆彈不成恐成賴未爆彈

記者 陳熙文、林河名
蔡英文(右)傳擬特赦陳水扁(左)，挑戰社會道德底線。(本報資料照片)
蔡英文(右)傳擬特赦陳水扁(左)，挑戰社會道德底線。(本報資料照片)

政權交接之際，昨天再傳蔡英文總統將於五二○卸任前特赦前總統陳水扁。蔡若在此時特赦扁，很難不被解讀幫即將上任的準總統賴清德先拆彈、解套；然而，在扁未認罪、道歉等情況下，蔡總統赦扁，無疑也挑戰社會道德底線，恐為蔡政府畫下難看的句點。

況且，陳水扁尚未獲特赦之前，即已頻踩保外就醫的司法紅線，一旦獲赦，更是不羈之身；而以他與賴清德的友好關係，未來會不會進一步「指點江山」，已為日後政局埋下更大的變數。

陳水扁在總統任內，即爆出國務機要費等「涉貪」的醜聞，卸任後更因「海角7億」官司纏身，最後因龍潭購地等案遭判刑廿年；但他2015年即獲准保外就醫，多次展延至今已9年多，明明是待罪之人，卻早已形同自由之身。

陳水扁從國家前元首淪為階下囚，特赦不失為化解同情或痛恨雙方對立的方法之一；但由於他自始不認罪，民眾也等不到他的道歉，朝野難獲特赦的共識，爭議也拖延至今。

既不認罪，何來特赦？這是扁案爭議的關鍵，更與扁的行事風格有關。依據「受刑人保外就醫審核基準及管理辦法」，必須是罹患致死率高疾病、身心障礙嚴重而無法自理生活、病情嚴重須長期在監外住院治療，或是病情複雜，難以控制，隨時有致死危險等情況，才符合保外就醫的條件，扁能獲准保外就醫，其實已是另類「特赦」；但他並未因此自我節制，反而視不碰政治等「四不原則」為無物，完美向社會示範什麼叫做「政治特權」。

對於陳水扁的不低調、肆意、特權，民進黨政府多年來睜一隻眼閉一隻眼，為求皇城內的和氣，視不而見；但人民的眼睛是雪亮的，如果毫無悔意的陳水扁可以進一步獲特赦，豈不是向社會宣告，只要是位高權重之人，終能逃過法律制裁？豈不是更驗證對司法「有權判生、無權判死」的惡感？而那些請求重審的冤案，又為什麼等不到總統的特赦？

蔡政府八年執政，雖不盡完美，但至少帶領台灣社會度過新冠肺炎疫情，股市衝破2萬點，蔡總統最後任期還有近半數民意支持度，正反映出這一點；一旦決定特赦，扁又未「認錯、道歉、還錢」，低估了民眾對扁及司法的仇恨值，不但可能為蔡政府畫下醜陋的句點，以扁的特權行徑，更將成為賴政府的「未爆彈」。

陳水扁 賴清德 疫情

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