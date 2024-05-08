新聞評論／人民不是羊群 官員更不可有趕羊心態

賴清德就任後要面對許多國政難題，黨內立委認為，這不僅是賴清德的執政難題，也是整個民進黨必須面對的困境。(本報資料照片)

準總統賴清德 出席新內閣策勵營時，勉勵閣員善用權力服務人民，「牧羊人應有羊群的味道」。意即，只要施政符合民意，切合民心，民進黨 在國會席次未過半就不再是問題。官員應將權力用於服務百姓，這是正確的觀念，我們也期待新政府戮力以赴。但「牧羊人」這個概念卻值得商榷：人民不是羊群，官員更不宜自認為牧羊人，以為可以像牧羊一樣把民眾趕來趕去。

賴清德的「牧羊人說」，是引述教宗方濟各的說法，闡明只有服務人民的時候，才是真正權力的展現，因此牧羊人要有羊群的味道。賴清德藉此強調「服務」之重要，堪稱用心。然而，宗教中談神職人員與信徒間的關係，用「牧人與羊」為喻有其傳統脈絡；但在民主政治中，將官員和選民的關係作相同比喻，則顯得不倫。畢竟，人民不是羊，更不宜用集體放牧的思維來對待。

古代中國也有過不少關於「牧民」的討論，談到管理人民的哲學。例如，賈誼《過秦論》說，「牧民之道，務在安之而已」。再如孟子問牧民之道，孔伋答「先利之」，還說教人民以仁義就是最大利益。另有一說：「牧民之道，在乎仁愛」。這些論述，都是封建年代的思維，但其中不乏深刻至理。如今我們生在民主時代，把百姓當羊群放牧的「牧民」思想，顯已過時。此際，賴清德還要求閣員「有羊群的味道」，固苦口婆心，未免老套。更糟的是，有些人卻連這點都做不到。

且看這幾天執政黨的表現，就一再出現「殘暴牧羊人」的凶惡嘴臉。最令人驚愕的例子，是民進黨立院總召柯建銘因不滿「國會改革法案」與在野黨時生口角，竟稱四○三花蓮地震 是「老天有眼，要救台灣民主」，因而使當日表決未過。如此怪力亂神的荒誕言論，不僅違反科學，又毫無對災民的悲憫，對全台人民震災的驚恐也一無感應，甚至還透露「幸災樂禍」之心。把無法預測的地震，形容成「老天有眼」幫了民進黨一把，柯建銘這麼扭曲冷酷的心態，別說他身上沒有任何「羊群的味道」，其言論已近乎「殘民以逞」，還配當牧羊人嗎？

同樣暴走的牧羊人，還有即將出任國安會秘書長的吳釗燮。他以外長身分在立院接受質詢，卻不斷暴跳怒吼，甚至八嗆藍委徐巧芯「快告我藐視國會」。面對中央民意代表，吳釗燮充滿敵意，他還會在乎人民在想什麼嗎？不僅如此，徐巧芯後再就我國與捷克將合作援助烏克蘭的計畫提出質詢，因握有相關文件，吳釗燮立即宣稱外交部將提告徐巧芯「洩密罪」。如果立委連這種事都不能質詢，要如何監督？這位頻頻暴衝的國安大員，別說眼裡沒羊群，根本就是戰狼一隻。

從服務人民的觀點，賴清德提醒閣員身上要「有羊群的味道」，是一項溫馨的叮嚀，也希望新政府所有官員都能銘記在心。但我們要提醒的是，「牧羊人」一詞是個過時的概念，並不符合現代民主政治的治理精神。以「牧羊人」自居的官員，可能自視高人一等，將民眾視為需要管教、鞭策的次等動物；這樣的關係，絕不符合民主政治的平等精神。更讓人反感的，則是「羊群」這樣的概念；彷彿官員可以任意把人民成群地趕來趕去，不必尊重他們的個人意志。

上次賴清德談到就職後要改造社會、洗滌人心，這次他又談到牧羊人的責任，兩者都帶有宗教氣味，也讓人隱隱不安。說到底，官員對人民要盡的是「善良管理人」責任，千萬勿以為自己對羊群有生殺予奪之權。(轉載自聯合報社論)