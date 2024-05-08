黑白集／天有二日 民進黨交接民主怪象多

準行政院長卓榮泰（左）與新內閣經濟部長郭智輝（右）。(記者林俊良／攝影)

經濟部長王美花下台前先找到金主供養，引人注目。更讓人眼球放大的是，準經長郭智輝搶先登板出擊。這位「郭董」，熱心接見風電業者陳情，還赴新竹聽半導體業者發牢騷。準經長關懷昔日同業不遺餘力，讓艱難掙扎的中小企業好生羨慕。

等不及要樹威的，還有準數位部長黃彥男。他的幕僚搶先下令，早一步調整正副首長簡介，並修改官網，把唐鳳頭銜改成「時任部長」。外界揣測，他刻意與唐鳳切割；事實上，他也和鳳姐一樣重排場。雖號稱資安 專家，卻仍未聞阻止詐騙橫行有何對策。

綠營自己人交接，卻出現「天有二日」異象。賴朝新官急著上任，蔡朝舊人則把持不放。陸委會下令恢復赴陸禁團令，等下台的官代決未來政務，只因蔡朝國安團隊要「繼續執政」。賴清德 承諾延續蔡英文 路線，因此才有蔡總統發布新國安人事，乃至暗喬下任NCC主委的「政治不倫」。

賴神體認「天有二日」，他選擇維安團隊透露弦外之音。一反慣例，三巨頭都非國安特勤出身，負責外出勤務的外衛室主任還「以警替軍」。歷任總統都用自己人掌握國安局，賴總統例外。他和國安情治系統的距離，勾勒出兩個權力重心。

古人有云：日並出，無道之臣為君爭功德。只怕日頭赤炎炎，官爺爭權更激烈，沒人關心百姓死活。(轉載自聯合報)