新聞評論／失言慣犯 柯建銘、柯文哲「刻薄」二人組

立法院司法及法制委員會審查國會改革法案，民進黨團總召柯建銘語出驚人表示，「4月3日是老天有眼，發生大地震」。下午舉行說明原意並公開道歉。(本報資料照片)

立法院司法委員會今天程序發言時，立院民進黨 團總召柯建銘語出驚人說，好在4月3日「老天有眼」發生大地震，使國民黨要硬幹的國會改革審查停下，是老天要救台灣的民主；雖然柯建銘自覺失言、立刻道歉，但刻薄言論已難平眾怒。「歷史最黑暗的一天」是柯建銘口頭禪，這句話正好回敬給他，是老柯要毀滅台灣的民主。

無獨有偶，柯氏一家親，民眾黨主席柯文哲 也是失言慣犯。媒體去年曾統計，柯文哲自2014年參選台北市長以來，失言幾成個人「標配」，若以關鍵字在立法院新聞知識管理系統交叉搜尋，9年時間，柯累計至少65次失言上新聞，物化女性、歧視弱勢或粗鄙言論樣樣精通，愈辛辣卻愈受年輕人歡迎。

柯建銘和柯文哲原是政壇哥倆好，但兩人去年也曾為了新竹市長高虹安、前立委蔡壁如的論文爭議吵翻天。柯建銘大酸民眾黨「破窗效應」已經發生，柯文哲則火大回嗆，住在玻璃屋裡的人，不要向外丟石頭，「你不要把我惹毛了，20幾年交情打算不要了是不是？」對此，柯建銘則回應「阿彌陀佛，我佛慈悲」。兩人鬥嘴鼓一來一往，其實只是龜笑鱉沒尾。

柯建銘大戰國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌也堪稱現代版「國會傳奇」。柯曾揶揄黃國昌的動作是「中邪」、痛斥傅崐萁是危險的領導人物，他還大酸別以為傅崐萁和黃國昌加起來就天下無敵，「國家在你們掌控中，物極必反，不要作惡多端」。

惡言成性的柯建銘今天再酸花蓮地震，馬上自證「物極必反，作惡多端」。傅崐萁則回嗆，準總統賴清德 應該為所屬政黨在立法院有這種黨鞭出面致歉；賴清德應看看民進黨團，每天不斷攻擊、破壞國會和諧，現在竟利用災民啃食血肉饅頭，踐踏人民，還用戲謔方式看待災民，民進黨已是不折不扣的極權政黨，天天酒池肉林，離人民越來越遙遠。

賴清德前天才對新內閣成員語重心長說，「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」，勉勵新官上任要切合民意。賴清德將人民視為溫馴的羊群，柯建銘馬上在災民傷口灑鹽，柯建銘不是一般的立委、民代，他是代表執政黨主導重大法案、預算的大黨鞭，如果不是失言、失智，而是脫口而出「真心話」，那將是賴政府未來的「大冒險」了。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)