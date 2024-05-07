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新聞眼／只顧追打在野立委 外交部未說明是否涉弊

記者 陳熙文、林河名
外交部長吳釗燮日前面對國民黨立委徐巧芯質詢，嗆「妳可以去告我藐視國會」。(記者胡經周／攝影)
外交部長吳釗燮日前面對國民黨立委徐巧芯質詢，嗆「妳可以去告我藐視國會」。(記者胡經周／攝影)

國民黨立委徐巧芯近來指控台捷合作援助烏克蘭，不但有圖利特定廠商之嫌，甚至還有可能間接介入捷克政黨政治。外交部6日直指徐巧芯涉洩密踩紅線，大動作揚言提告。此事若涉司法，固然應予釐清，但國會議員代替人民問政，在合理監督、質疑政府的範圍內，也該獲得應有保障。

針對徐巧芯的「爆料」，執政黨不甘示弱，6日一大早，不但民進黨中央發新聞稿，立法院黨團也舉行記者會批評，甚至把徐巧芯比作「共諜」；外交部長吳釗燮更親上火線，上廣播接受專訪，痛批徐巧芯踩了道德、法律等底線，彷彿十惡不赦。

一時之間，外交、黨政系統針對徐巧芯全面反擊，偏偏辯護、澄清都沒有說到重點。例如，對於徐巧芯指控台捷簽訂「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」備忘錄，涉嫌圖利「捷克衛生科技院」（CHTI）、間接介入捷克當地政黨政治等，既然外交部強調「公開透明、禁得起檢驗」，民眾也想了解其中是否有弊，卻未見相關說明、釋疑。

吳釗燮日前在立法院指出，台灣援助烏克蘭人道救援和重建金額已逾1億美元。此非小數目，雖說援助弱勢、雪中送炭，台灣人義不容辭，但若事事皆密，「為善不欲人知」，人民不免有被蒙在鼓裡之嫌；萬一涉弊，難道立委不能聞問、質疑？

台灣援烏是好事一樁，外交部既然提到「相關預算也都經立法院審議通過，一切公開透明」，不正應藉機好好把援助目的、金額及方式，向大眾說明清楚？否則，只顧追打在野立委，卻未交代預算去向，只會留下公部門「遮遮掩掩」的印象。

立委的責任是監督政府，徐巧芯是否踩到紅線，司法或可釐清；但就如外交部先前對於「疑美論」痛加批駁，若把所有對政府的質疑都當作「認知作戰」、「中共陰謀」，動輒以提告威嚇，「麥卡錫主義」的幽靈，恐將密布在我們本該自由、民主的土地上。

烏克蘭 預算 麥卡錫

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