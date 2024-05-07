黑白集／訪陸納管 綠自我貶低的國會改革

民進黨立委沈伯洋提出的《兩岸人民關係條例》修正案遭退回程序委員會。(記者余承翰／攝影)

藍綠白競相推出「國會改革法案」。其中，民進黨 立委沈伯洋提出將立委和地方民代訪陸納管的《兩岸人民關係條例修正案》，堪稱集荒誕之大成。民進黨為了「防中」，已到了自我貶低也在所不惜的地步。

立委監督的對象，是行政官員；但依沈伯洋提案，立委若要訪陸須先申請，並經內政部等單位「審查許可」方可前往。如此一來，豈不是由「被監督者」決定「監督者」什麼能做、什麼不能做？紊亂憲政體制，莫此為甚。

尤其，沈伯洋的提案，連地方民代也納管。很難想像，縣市議員能接觸什麼國家機密？提案如此天馬行空，民進黨還煞有其事辯護，抱怨在程序委員會就遭封殺。藍白若放行此案，不就是跟民進黨一起自我貶低，把行政機關當上級、把自己當下屬，自認是可能洩密的罪犯？

蔡政府濫用「審查許可」特權，迭有先例。2016年馬英九 甫卸任總統，欲赴香港 演講，因仍在管制年限內，結果「不准」。此次提案，在藍委組團訪陸後提出，當然也是政治動機。可想而知，如果通過，只要民進黨執政，立委都別想再訪陸。

民進黨還提案，要取消國是論壇。不論國是論壇實質效果如何，都是立委發聲管道，這無疑又是自我限縮權力之舉。只能說，民進黨失去多數地位，才忽然覺得「立委權力太大」吧！(轉載自聯合報)