幫賴拆彈？傳蔡卸任前特赦扁 府：盼確保扁獲妥善照顧

陳水扁傳將獲特赦。(本報資料照片)

國民黨立委謝龍介日前表示，總統府透過行政院要法務部研議前總統陳水扁 （見圓圖，本報資料照片）特赦案。今傳出蔡英文 總統在卸任前要幫準總統賴清德拆彈。

本報系聯合報報導，蔡英文總統五二○卸任倒數，今有媒體報導蔡總統已決定五二○卸任前特赦前總統陳水扁，並將針對扁家已扣案的台幣11億餘元所得，全部聲請沒收。對此，總統府發言人林聿禪今天表示，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

「鏡週刊」報導，犯下龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫，9年來卻到處趴趴走，還出庭幫女兒打官司，頻踩紅線，重創司法尊嚴，並激化社會對立，為了解決相關爭議，蔡英文總統已決定五二○卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。為避免衝擊過大，將針對扁家已扣案的11億餘元台幣犯罪所得全部聲請沒收，至於二次金改等因病停審案件，被告除了阿扁外，還包括前總統府副祕書長馬永成等，依法無法特赦，將待司法後續審理。

據報導，目前幕僚研議的方向是，針對已判扁有罪確定的龍潭等4大弊案，由總統蔡英文根據憲法第40條賦予總統的職權，對陳水扁行使特赦，再根據赦免法第3條對受罪、刑宣告之人，給予免除其刑的執行。也就是扁一旦獲「免除其刑的執行」特赦，仍屬有罪之人，但未執行完的殘刑就不必再坐牢，若扁認為自己無罪，就要向憲法法庭聲請裁判審查，由大法官決定，或請檢察總長向最高法院提起非常上訴。

報導說，幕僚單位研議認為，特赦扁最棘手的難題，在於有「海角7億」之稱的11億餘元不法所得該如何處理，目前因確定案件向法院聲請沒收約3億元已入國庫，尚在查扣中的有8億餘元（包含瑞士政府凍結的約1000萬美元）僅屬資金凍結，若扁獲得特赦，還未聲請沒收的8億餘元恐將全數發還扁家，加上遭查扣的上億元豪宅、鑽石珠寶等也得解凍，恐坐實總統貪汙及洗錢犯罪可保有犯罪所得的批評，民眾怕是難以接受。為此，幕僚單位認為，刑法沒收新制應可化解此一難題。

台中監獄5月初悄悄通過前總統陳水扁第38次延長保外就醫至8月，這已是陳水扁涉犯龍潭購地收賄3億元案、元大併復華收賄2億元案、101前董事長陳敏薰千萬元買官案，及海角7億洗錢案等4大弊案，遭判合併執行20年徒刑及罰金1億5000萬元後，獲准保外就醫的第9個年頭。

2015年陳水扁入獄服刑6年多，被診斷出罹患失智及帕金森氏症，挺扁人士為此不斷聲援，社會衝突急遽升高，法務部矯正署於是委由醫療專家評估，認定有保外就醫需要，並獲得時任總統馬英九 默許，讓扁保外就醫，也因為他無法服刑，連出庭都困難，所涉及的國泰併世華銀行等二次金改等弊案，在最高法院發回更審後，目前均處於停審狀態。