新聞評論／老柯沒羊群味道 賴清德如何救冷血形象？

柯建銘（右）6日指出，4月3日國民黨團要硬幹法案時，「老天有眼發生大地震，要救台灣的民主」。此話一出，各界譁然，要求柯及民進黨主席賴清德（左）道歉。(本報資料照片)

民進黨立院黨團總召柯建銘6日在立院口出狂言，指4月3日國民黨 團要硬幹法案時，「老天有眼發生大地震，要救台灣的民主」。此話一出，各界譁然，紛指柯在花蓮鄉親傷口上撒鹽，要求柯及民進黨主席賴清德 道歉，不久柯即表示道歉。但最尷尬的恐怕是賴清德，他才勉勵執政團隊身上有羊群的味道，但柯建銘不僅沒有羊群味道，還把花蓮鄉親當成政治攻防的代罪羔羊。

立法院司法及法制委員會6日審查民進黨團的國會改革版本，程序發言時，柯建銘建議國民黨立委吳宗憲審查藍營國會改革法案前要辦公聽會，逐條好好審。他還說，雖然吳宗憲有些難言之隱，不過好在4月3日老天有眼發生大地震，使國民黨要硬幹的國會改革審查停下，是老天要救台灣的民主。

柯建銘為了法案攻防，希望國民黨能逐條審查民進黨的國會改革版本，本來話可以好好說，但他卻扯到4月3日發生花蓮地震，致使國民黨要通過的國會改革法案停審，這是老天有眼，是老天要救台灣的民主。柯建銘的觀念嚴重偏差，在地震滿月之後，又再度在受害民眾的傷口上撒鹽，這次地震全台受害，柯建銘傷害的又豈只是花蓮人？

根據統計，4月3日上午7點58分台灣發生規模7.2有感地震，是921大地震以來最大強震，除了花蓮災情慘重，各地也傳出災情，全台人命傷亡為18死、1155傷、失聯2人，砂卡礑步道失聯新加坡夫妻至今仍未搜獲，一家五口罹難的游家來自新北，新北、桃園等地都有建物受損。柯建銘脫口說「老天有眼，要救台灣的民主」，政治的後座力強大，恐怕一時難以停歇。

諷刺的是，就在柯建銘「語出驚人」的前一天，準總統賴清德才舉辦「行動創新AI內閣」策勵營，賴親自與會與，並引用天主教教宗方濟各的話勉勵新閣員，指沒有一個牧羊人，身上沒有羊群的味道，執政者也必須如此，勉勵新閣員們要了解民意需求。還說立院三黨不過半，會有更多折騰，但新團隊有民進黨立院黨團做後盾。

賴清德的說得漂亮，但柯建銘馬上就讓他漏氣。賴清德都說三黨不過半，會有更多折騰，柯建銘要推法案，不求說理溝通，一開口就是老天有眼，只會在災民傷口上撒鹽，怎麼看，都不把人民當作羊群看，更不是一位稱職的牧羊人，這樣的的立院大黨鞭怎麼會是新執政團隊的後盾呢？恐怕連當好總召都有困難。

當然，在政壇打滾數十載的柯建銘馬上就感覺自己說錯話了，並舉行記者會「澄清」，強調花蓮大地震 是國人的傷痛，黨團馬上捐了100萬元台幣，會講這段話是因為國民黨在國會改革修法過程中一路強壓....，造成不舒服就願意道歉，希望未來可以好好審查國會改革法案，原意就是如此。

柯建銘的道歉並不乾脆，他的話豈止是「造成不舒服」而已，根本是嚴重撕裂社會、欠缺同理心，把災民的苦難當成政治攻防的籌碼。柯建銘說地震是老天要救台灣的民主，現在的情況看起來，比較是賴清德該怎麼挽救民進黨的冷血形象。 (轉載自聯合新聞網「重磅快評」)