卸任後扮二軌？蔡英文設國際智庫 小英之友會轉公益

蔡英文總統卸任後，小英之友會將轉為公益性質。(圖／台南市小英之友會提供)

蔡英文 總統任期將屆滿，她前天出席小英之友會交流營時說，「今天不是畢業典禮，只是里程碑」，未來小英之友會將轉為公益性質。據了解，蔡英文卸任後將成立國際性智庫，替國家培養人才，並接受各國邀約演講；知情人士指出，近來已有不少邀訪，智庫也盼延攬人才，繼續為台灣在國際發聲。

據透露，原本的「小英教育基金會」規畫讓小英之友總會使用；蔡總統卸任辦公室將與智庫結合，辦公室地點選定在台北市信義路，受蔡總統信任的總統府副秘書長黃重諺、陸委會副主委詹志宏、民進黨 前秘書長洪耀福都將參與協助。

親蔡人士表示，國際領域是蔡英文專業上興趣，籌辦國際性智庫除了是蔡英文八年任內嫁接起的國際事務，如共同安全、複合戰等新議題與國際交流應能有所延續，也盼繼續替國家培養人才；未來各國邀約、延續交流都將是重點。日前，副總統當選人蕭美琴卸下駐美代表後的歐洲行也為蔡英文下一步有所鋪陳。

蔡英文卸任後的國際性智庫能否扮演二軌外交？民進黨人士分析，執行二軌外交須與新政府團隊有一定默契，但無論如何，蔡英文是台灣靈活資產，與民間對話能力也比擔任總統時更提升；另一方面，蔡英文過往對外談話既兼顧台灣立場、不同政治團體聲音，也不會激化國內政治對立，都建立起她在國際上的信用與聲望。

涉外人士表示，台灣受地緣政治客觀因素，包含美中貿易戰、科技戰及疫情 影響，造成台灣關鍵地位，蔡總統在台灣面臨風險不確定性時累積實力，任內與捷克、波蘭、立陶宛、斯洛伐克等中東歐國家交往，切入區域生產供應鏈，讓台灣不再只是仰人鼻息，與中東歐國家快速連結，不僅讓黨內盼蔡的國際聲望能延續，各國也在關注她的下一步。