我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經亞洲專訪 蘇利文：TikTok歸美所有很合理

劉嘉玲大爆夫妻祕辛… 自揭曾和梁朝偉酒後吵架 差點打起來

新聞眼／白營失中心思想 兩邊討好恐成空

記者 林銘翰
民眾黨兩邊討好，最後恐落得兩頭落空的窘境。(本報資料照片)
民眾黨兩邊討好，最後恐落得兩頭落空的窘境。(本報資料照片)

本屆立法院第一會期進入倒數，朝野攻防數度成為焦點。民眾黨作為國會第三大黨，黨主席柯文哲的聲量卻持續下滑，媒體焦點也逐漸轉向立法院黨團；柯文哲近日解禁黨籍立委「團進團出」，看似更有彈性，然而，民眾黨8席立委皆為不分區，如果未能集體展現共同決策，政黨主體性恐將愈形模糊。

民眾黨8席立委來自不同背景，黃國昌過去是中研院法律學者，黃珊珊、林國成為地方議員出身，陳昭姿是代理孕母解禁推動者，曾經出任台灣北社社長、一邊一國行動黨發言人；其餘，吳春城是公關傳播集團創辦人，張啟楷是資深媒體人，林憶君是藥師公會全聯會秘書長，麥玉珍則是新住民代表，來源堪稱多元，但也有多人被視為「政治素人」。

今年2月新國會開議以來，在野黨聚焦國會改革法案，礙於政治成分太重，多次淪為政黨攻防的口水戰；柯文哲因而有意解禁「團進團出」、提高民眾黨立委在民生議題的曝光度。

但不同於區域立委有選區民眾的利益考量，民眾黨8席立委全部都是政黨票選出的不分區立委，柯解禁「團進團出」的投票意向，可能立委各吹各的調；但如此一來，對於當初投政黨票支持民眾黨的選民而言，各自表態的民眾黨立委，將從何滿足選民關心的議題，以及與想要體現的立法價值？

民眾黨與國民黨同為在野黨，新國會運作以來，也有許多「藍白合作」的例子；但日前的年改復議案，民眾黨團選擇進場卻未投票，卻也展現其部分立場未必與國民黨團一致。

如此固然顯示民眾黨有其主體性，不會全被國民黨率著鼻子走。但是，何種議題可以合作？何種議題各走各路？外界已如霧裡看花，若再加上，未來許多議題，民眾黨立委之間也可以各有看法，這樣「多點開花」，就怕政黨的中心思想蕩然無存；以為可以兩邊討好，最後落得兩頭落空的窘境，還失去選民的信賴。

解禁 國民黨 柯文哲

上一則

黑白集／NCC人事應依政黨比例 綠已證明

下一則

綠提廢國是論壇 藍批「像關中天」

延伸閱讀

柯文哲出席「小草訓練營」 表情嚴肅要記者離場

柯文哲出席「小草訓練營」 表情嚴肅要記者離場
選新北市長？黃國昌：不管派哪都全力以赴

選新北市長？黃國昌：不管派哪都全力以赴
柯文哲關鍵拍板公文曝光 議員酸：怎還自己清白？

柯文哲關鍵拍板公文曝光 議員酸：怎還自己清白？
北士科案 議員批柯文哲「為新壽量身打造」

北士科案 議員批柯文哲「為新壽量身打造」

熱門新聞

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20

超人氣

更多 >
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？