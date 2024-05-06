新聞眼／白營失中心思想 兩邊討好恐成空

民眾黨兩邊討好，最後恐落得兩頭落空的窘境。(本報資料照片)

本屆立法院第一會期進入倒數，朝野攻防數度成為焦點。民眾黨作為國會第三大黨，黨主席柯文哲 的聲量卻持續下滑，媒體焦點也逐漸轉向立法院黨團；柯文哲近日解禁 黨籍立委「團進團出」，看似更有彈性，然而，民眾黨8席立委皆為不分區，如果未能集體展現共同決策，政黨主體性恐將愈形模糊。

民眾黨8席立委來自不同背景，黃國昌過去是中研院法律學者，黃珊珊、林國成為地方議員出身，陳昭姿是代理孕母解禁推動者，曾經出任台灣北社社長、一邊一國行動黨發言人；其餘，吳春城是公關傳播集團創辦人，張啟楷是資深媒體人，林憶君是藥師公會全聯會秘書長，麥玉珍則是新住民代表，來源堪稱多元，但也有多人被視為「政治素人」。

今年2月新國會開議以來，在野黨聚焦國會改革法案，礙於政治成分太重，多次淪為政黨攻防的口水戰；柯文哲因而有意解禁「團進團出」、提高民眾黨立委在民生議題的曝光度。

但不同於區域立委有選區民眾的利益考量，民眾黨8席立委全部都是政黨票選出的不分區立委，柯解禁「團進團出」的投票意向，可能立委各吹各的調；但如此一來，對於當初投政黨票支持民眾黨的選民而言，各自表態的民眾黨立委，將從何滿足選民關心的議題，以及與想要體現的立法價值？

民眾黨與國民黨 同為在野黨，新國會運作以來，也有許多「藍白合作」的例子；但日前的年改復議案，民眾黨團選擇進場卻未投票，卻也展現其部分立場未必與國民黨團一致。

如此固然顯示民眾黨有其主體性，不會全被國民黨率著鼻子走。但是，何種議題可以合作？何種議題各走各路？外界已如霧裡看花，若再加上，未來許多議題，民眾黨立委之間也可以各有看法，這樣「多點開花」，就怕政黨的中心思想蕩然無存；以為可以兩邊討好，最後落得兩頭落空的窘境，還失去選民的信賴。