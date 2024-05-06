我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經亞洲專訪 蘇利文：TikTok歸美所有很合理

劉嘉玲大爆夫妻祕辛… 自揭曾和梁朝偉酒後吵架 差點打起來

黑白集／NCC人事應依政黨比例 綠已證明

黑白集
國家通訊傳播委員會（NCC）人事受矚目。(本報資料照片)
國家通訊傳播委員會（NCC）人事受矚目。(本報資料照片)

國民黨擬修法將NCC委員依國會政黨比例提名，民進黨批評此舉違憲。不過，民眾黨立委黃國昌爆料，蔡英文總統3月邀民眾黨主席柯文哲入府會談時，就提議按政黨比例喬NCC人事。黃國昌的爆料，在總統府和柯文哲加入戰局後，已經變成羅生門。

如果黃國昌和柯文哲說法屬實，那就無比諷刺；綠委罵違憲，府裡卻早就在喬比例。當時蔡英文叫柯文哲進府摸頭，國民黨還苦思要不要接受朝野對話，原來是自作多情，蔡英文從頭到尾就只鎖定民眾黨進行密室交易。幸好柯文哲擋掉，否則現在就不能為大家劇透了。

不過，看守總統處處把手伸進下任政府，不知置新總統於何地？國安團隊已經全盤交付，赴陸旅遊禁團令跨過五二○，NCC人事也在賴政府上任前先喬好，連大法官可能也要在卸任前為蔡英文趕業績廢死；而所有跨屆的決策，都必須由賴清德概括承受。

當然，上述皆屬傳聞，總統府嚴正駁斥。不過，蔡英文傳出喬NCC人事，並不是第一遭，4年前總統府外流的密件，把府院黨喬NCC人事的始末揭露得更詳細，總統府雖不斷否認，但後來所有人與事的情節發展，卻完全按照外洩的劇本走。

NCC人事按照政黨比例，是否違憲，尚可討論，但民進黨已不斷用實踐證明政黨比例的迫切需要。(轉載自聯合報)

蔡英文 柯文哲 國民黨

上一則

基因遺傳強大 7手足竟有4人罹患肺癌

下一則

新聞眼／白營失中心思想 兩邊討好恐成空

延伸閱讀

柯文哲出席「小草訓練營」 表情嚴肅要記者離場

柯文哲出席「小草訓練營」 表情嚴肅要記者離場
選新北市長？黃國昌：不管派哪都全力以赴

選新北市長？黃國昌：不管派哪都全力以赴
柯文哲關鍵拍板公文曝光 議員酸：怎還自己清白？

柯文哲關鍵拍板公文曝光 議員酸：怎還自己清白？
親綠民調 蔡英文執政成績61.7分 馬英九52.4 扁46.3分

親綠民調 蔡英文執政成績61.7分 馬英九52.4 扁46.3分

熱門新聞

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20

超人氣

更多 >
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？