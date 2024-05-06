柯文哲解禁團進團出 藍憂白委遭拔樁 綠愁策反難度高

民眾黨主席柯文哲在立法院黨團會議中下令，民眾黨立委在立法院投票可以不用「團進團出」。(記者黃寅／攝影)

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲 身陷京華城、北士科等案爭議，傳出柯文哲日前在立法院黨團會議中下令，民眾黨立委在立法院投票可以不用「團進團出」，再掀立院藍綠白競合之戰。

據了解，隨著準總統賴清德五二○將就任，民進黨 內開始思考「綠白合作」可能性，但也評估，民進黨目前擁有51席立委，要一口氣策動6席立委才能達到過半，並不容易；而國民黨 也開始密切關注較不常來投票的白營立委，嚴防關鍵少數遭綠營拔樁。隨著五二○逼近，三黨不過半、彼此競合，也將進入白熱化。

日前傳出柯文哲為避免黨團遭綁架，開放除重大議題外的民生議題可開放黨籍立委「自由投票」，鬆綁團進團出令。消息一出，也讓民眾黨重回左右逢源、待價而沽的地位。

值得關注的是，柯文哲解除禁令後，上周二藍白聯手推「電價凍漲決議案」，民眾黨立委麥玉珍、林國成未出席；而上周五國民黨發動電業法修正草案逕付二讀，民眾黨立委黃珊珊、吳春城未到，儘管白委少兩席未影響藍綠攻防，但也讓國民黨、民進黨嗅到民眾黨確實開始「未團進團出」。

新國會開議後，同是在野黨的國民黨、民眾黨，在多項議題合作氛圍濃，例如藍營在交通委員會力挺民眾黨團提出「鏡電視調閱小組」；而電價議題上，民眾黨團則支持藍營修電業法。據了解，上周二、五，藍白在電價議題上雖立場相同，白營有事先向藍營知會，有兩名立委有急事無法出席，不過，國民黨團幹部不敢輕忽，私下開始關注幾位比較不常來投票的白營立委，也憂心近期台北市藍營議員猛打柯文哲京華城、北士科案，恐會傷及國會藍白合氣氛。

就在柯文哲拋出投票不用團進團出後，近期在院會上屢戰屢敗的民進黨團，也開始思考「綠白合」的可能性。不過，一名民進黨立委直言，前提是白營立委要「可溝通」，相信未來執政黨推動福國利民法案，個別立委對議題應該會有自己的判斷，不用等人遊說也會來支持。也有民進黨立委不抱持太大希望，直言要一口氣撼動6席白營立委才能達到過半支持，難度很高。

國會三黨不過半下，每周二、五院會，藍綠幾乎都甲動，但目前都僅是法案程序攻防戰，到了法案真正二、三讀時，白營立委將成重大法案能否過關的關鍵決定者。一名民眾黨團人士分析，綠營對柯文哲、民眾黨團總召黃國昌攻勢猛烈，白營目前「對綠營很火大」。但長期來看，民眾黨不是小藍小綠，有自己的中心思想，日前年改復議案，白營就未支持藍營，若未來有民生、建設等福國利民議題，立委視議題支持國民黨或民進黨，自然都有可能。