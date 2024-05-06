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新內閣政次 3立委落選人入列 挨批敗選者聯盟

記者陳熙文、侯俐安／台北6日電
立委連任失利的林靜儀出任衛福部政次。(本報資料照片)
立委連任失利的林靜儀出任衛福部政次。(本報資料照片)

新內閣昨天公布政務次長名單，有11位次長留任。新任次長中，包括台大教授葉丙成出任教育部次長；今年立委選舉失利的民進黨前立委張廖萬堅和林靜儀，分別出任教育部和衛福部政次；挑戰台中艱困選區失利的民進黨前發言人謝子涵也將出任行政院副發言人。

民進黨昨天透過新聞稿公布新內閣政務次長等人選，準行政院長卓榮泰表示，新閣成員跨黨派、跨領域，搭配各界具備高度專業的人才，期待未來各部會團結合作，打造更加科技創新、公益永續的台灣。

雖說是公布新任人選，但昨公布的部會中，有11位次長留任，包括交通部次長陳彥伯、財政部次長阮清華與李慶華、經濟部次長陳正祺、勞動部次長王安邦與許傳盛、環境部次長葉俊宏與施文真、文化部次長李靜慧與王時思，以及數位發展部次長闕河鳴。綠營人士表示，這是求穩表現，尤其次長作為輔佐部會首長的角色，在財經部會中變動不大，可見新政府相當看重經濟發展的政策穩定。

3位代表民進黨參選今年立委失利的落選者加入新閣，包括在台中參選立委落選的謝子涵將出任行政院副發言人、台中前立委張廖萬堅出任教育部次長，台中前立委林靜儀出任衛福部次長。

對於在野黨批評相關安排是「敗選者聯盟」，尤其林靜儀被批「專長是政治鬥爭，並非醫療專業」，不是優秀適合的人選，令人對未來醫療環境感到悲觀。民進黨人士表示，此安排目的在強化溝通角色，也盼能突破國會僵局。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，未來最重要的政治舞台就是立法院，若能透過有國會經驗的政次輔佐部會首長，將有利於溝通協調。吳思瑤舉例表示，準教育部長鄭英耀是校長出身，搭配張廖萬堅能強化國會溝通；衛福部長邱泰源雖然也是立委出身，但立法院衛環委員會向來都是重點委員會，部長及次長都是立委出身，更有戰鬥力。

新任人選中以學者居多，除教育部次長由葉丙成出任，包括內政部次長則由災防專家、銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元、中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授董建宏出任；國科會副主委由台灣大學D-School院長陳炳宇、國家實驗研究院院長林法正出任；國發會副主委由台大教授彭立沛出任；金管會副主委由台北大學教授陳彥良出任。

其他部會次長或主委，不乏業界人士及前官員，包括鐵道局前局長伍勝園出任交通部次長；農糧署前署長胡忠一、高雄區漁會總幹事黃昭欽出任農業部次長；公務人員保障暨培訓委員會副主委呂建德出任衛福部次長；艾爾科技執行長林宜敬出任數位部次長；法律扶助基金會秘書長陳為祥、屏東縣城鄉發展處處長李怡德出任工程會副主委。

前立委張廖萬堅出任教育部政次。(本報資料照片)
前立委張廖萬堅出任教育部政次。(本報資料照片)

民進黨 教育部 財政部

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