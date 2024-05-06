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農業部政次胡忠一、黃昭欽 學者：選了聽話的人

記者胡瑞玲、王勇超／台北6日電
新閣揆名單揭露，農業部政務次長由前農糧署長胡忠一出任。(本報資料照片)
新閣揆名單揭露，農業部政務次長由前農糧署長胡忠一出任。(本報資料照片)

農業部政務次長將由前農糧署長胡忠一、高雄區漁會總幹事黃昭欽出任。有學者認為是要平衡農糧與漁業的發展，但也有人認為是選了「聽話、狗腿之人」，對五二○後的農業部期待不大。其中，黃昭欽被認為是前鎮漁港產業轉型的重要推手之一，但台幣81億元改造前鎮漁港案曾被質疑中央補助地方大小眼、耗資台幣4億餘元的移工宿舍也被憂心淪為蚊子館，如何善後引發各界關注。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，農糧涉及糧食安全、作物生產供需問題，胡忠一曾任台北駐日經濟文化代表處經濟組副組長，期許未來台灣農產品能有更多外銷日本機會。指派黃昭欽任政次，也是對漁業的重視，要平衡農糧與漁業發展，前鎮漁港投入相當多經費應是發展重點，如何經營管理須多方面考量。

不過，東華大學前教授施正鋒認為，蔡英文總統用人好歹是以「百工百業」概念在挑選，新內閣以新潮流派系為主，依目前公布的名單，僅是新系人選喬不定，又不願放手給英系或正國會，學者出身者又不好控制，因此選「聽話、狗腿」的人選。

中央斥資81億元推動前鎮漁港改造案，曾引發獨厚高雄爭議，其中的多功能船員服務中心（船員會館），又因漁業署標租乏人問津，部分船東、外籍船員也不看好船員會館營運，直言若未能拓展客源恐成蚊子館。

目前船員會館由高雄區漁會承租營運，黃昭欽說，已引進統一超商及順益鮪魚餐廳進駐會館一樓，二樓設有籃球區、撞球桌、上網電腦的遊戲區及澡堂、廁所、祈禱室等公共空間，提供外籍漁工休憩，是非營利的開放空間，預計5月底前可開放讓外籍船員使用。

高雄區漁會總幹事黃昭欽接任農業部次長，未來將為漁民爭取權益。(記者劉學聖／攝影)
高雄區漁會總幹事黃昭欽接任農業部次長，未來將為漁民爭取權益。(記者劉學聖／攝影)

農業部 超商 蔡英文

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