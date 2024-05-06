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教團呼籲新任教育部政次葉丙成 貼近國教現場

記者李芯／台北6日電
台大教授葉丙成將出任教育部政務次長。(本報資料照片)
台大教授葉丙成將出任教育部政務次長。(本報資料照片)

前立委張廖萬堅與台灣大學電機系教授葉丙成將出任教育部政務次長。教團表示，張廖萬堅對教育議題熟悉，肯定他對教學現場的了解，葉丙成則有非常創新的教育理念，盼能給教育帶來新氣象，但也建議葉能更認識國教教學現場狀況。

張廖萬堅擔任議員及立委期間關注教育議題，兩屆立委都在教育及文化委員會，被教團稱為「教育立委」。葉丙成積極推動翻轉教學，創辦線上遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構BTS無界塾等。

張廖萬堅昨表示，未來不論是在高教、國教及體育方面都會全力以赴，為台灣教育環境更盡心力；對政界傳民進黨「落選立委、中央任位」，張廖認為「政治說法」表示尊重，會在自己教育專業上盡心盡力。

葉丙成在臉書貼文表示，12年前奔走台灣各地推廣教學創新，9年前開始關注如何透過教育讓台灣下一代更有能力跟自信去面對變化快速的未來世界；打造更好教育、讓台灣有更多人才面對未來挑戰是他一直以來的信念，也是未來持續為台灣努力的目標。

全教總理事長侯俊良表示，張廖萬堅在立委任內與全教總有法案合作，對教學現場了解，期待立委好表現能帶進教育部。全國中小學校長協會理事長張信務也說，張廖萬堅對教育政策的執行、教學計畫的實踐與推動應有更多作為。

張信務指出，校長協會曾和葉丙成合作舉辦過翻轉教育、教育創新、實驗教育座談，葉丙成有非常創新的教育理念，相信能帶給教育新氣象，且能為實驗教育、教育創新等議題帶來成效。侯俊良則擔心葉丙成是高教體系出身，和國教階段的教學現場有段距離。國教行動聯盟理事長王瀚陽則說，對高中以下學校教學現場太快的創新會帶來災難，須觀察葉丙成在教育部負責高教、國教、還是創新。

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