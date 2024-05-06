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黃國昌：穿草鞋的民進黨 早已不見

記者林銘翰、陳熙文、黃寅／台北6日電
民眾黨立委黃國昌(左三)表示，2026不管派他到哪裡參與地方選舉，他一定會投入全力以赴。(記者葉德正／攝影)
民眾黨立委黃國昌(左三)表示，2026不管派他到哪裡參與地方選舉，他一定會投入全力以赴。(記者葉德正／攝影)

總統當選人賴清德20日就職，民眾黨規畫19日舉行封街集會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天證實，民眾黨預計下周舉行記者會正式公布，黨主席柯文哲也會親自出席，「當初穿草鞋起家的民進黨，現在早就已經不見了」，完全就是跟黑金、貪腐與權貴綁在一起。

民眾黨昨在台中太平辦「小草訓練營」，深陷北市「3大案」的柯文哲擔任講師，民眾黨台中市黨部主委江和樹在會中向學員說，相信柯未貪汙，並鼓勵提問。柯到場後，卻宣布是「close meeting（閉門會議）」，要求記者離場。即使江溝通希望「給媒體兩分鐘」，但柯仍嚴肅回絕說「我不同意」。柯說，小草訓練營是要討論2026和2028的想法，是比較嚴肅的題目，不是要講給記者聽的，他認為應是閉門會議，並說「上課要有上課的樣子」。

會後，媒體追問為何五一九要在民進黨中央黨部前辦千人集會活動？柯文哲表示，是要說蔡英文八年施政跳票的部分，以及期待下一任政府對這些跳票部分，他們的計畫是什麼？媒體也問，是否想利用這個活動來轉移3大案的外界目光？柯文哲僅回應「哪有什麼三大案，我看給他們再打…」，隨即快步離去。

民進黨團幹事長吳思瑤認為，民眾黨團表現弱化，只好想方法在體制外搏版面、製造議題衝聲量，立法院開議三個月，民眾黨有八席立委，沒有成為國會關鍵力量，反倒自甘淪為國民黨附隨組織、成為「小藍黨」，配合國民黨團總召傅崐萁空轉國會，想要癱瘓政府；對於過去8年的執政有所不滿，或是對未來新內閣有建設性的建言，他們大可發揮在國會的戰力，而不是一再製造話題，相信社會自有公評。

此外，參選新北市長呼聲高的民眾黨立委黃國昌、民進黨立委蘇巧慧，昨天分別到蘆洲、樹林發送康乃馨，雙方隔空較勁。黃國昌說，2026不管派他到哪參選，他會盡全力為民眾黨主席柯文哲再戰2028努力；蘇巧慧說，凡走過必留下痕跡，民眾要的是始終如一且真誠的人選。

柯文哲 民進黨 國民黨

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