營造廠副董暗通女會計浮報利潤分紅 6年A走2億元

高雄某知名老牌甲級營造廠資深女會計，被控利用處理財務機會與副董事長聯手侵占公款，兩人日前遭檢調帶回，複訊後交保。示意圖。(本報資料照片)

高雄一家甲級營造廠副董事長涉暗通女會計，藉由偽造支票 、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司2億元（台幣，下同，約619萬美元），兩人犯案多年無人察覺，直到最近才曝光；家族企業遭老臣背叛，情節宛如八點檔，成高雄建築業界熱議話題，檢調依侵占、背信罪嫌偵辦中。

這家甲級營造廠為家族企業，規模不小，經營事業體涵蓋建築、土地開發、預拌混凝土等，營造廠有近50年歷史，近年主要承接政府工程、開口契約為主，一年在手標案粗估可達10多億元。

據了解，女會計任職十多年，負責公司出納、核銷等工作，疑因缺錢，趁廠商請款及保管印鑑機會，私下在空白支票核蓋公司章，開立Ａ、Ｂ兩張支票，Ａ支票由廠商取款，Ｂ則由她至銀行兌現。

女會計利用此手法，從2015年起，至少成功取走公司上億元現金。前年公司發現金流異常追查，女會計見犯行要曝光隨即「自首」，並馬上離職。

公司事後細查她經手的每筆帳務，發現多筆工程款項利潤 有浮報，經會同檢調追查一年，發現公司副董疑與女會計私通，兩人合謀浮報工程利潤，由會計墊高副董可領取的「分紅」，成功幫副董溢領9000多萬元分潤。

高雄檢調上月發動搜索，帶回二人偵訊，經查兩名老臣侵占及浮報工程利潤，共聯手搬走公司約2億元，部分款項轉入副董親友帳戶隱匿。二人「合搬」公司資產至少六年，詳細涉案金額仍待釐清。

檢方複訊後，將副董、女會計各以30萬、20萬元交保，朝業務侵占、背信等罪嫌擴大偵辦。