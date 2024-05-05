台北士科案挨批圖利 前副秘書長：拍版的與新光理想有落差

陳志銘（右）現為台北市政府參事，曾是柯市府任內秘書長、副秘書長。(本報資料照片)

北士科案持續延燒，藍綠議員質疑柯市府圖利新光，招標前3度與新光會談，會後條件也為其「量身打造」，柯市府時期秘書長陳志銘還原每次會議紀錄及市府公告招標內容表示，市府每次公告招標內容，與新光有一定落差。至於外界質疑14場會議皆無錄音，陳說，會議決議事項源頭多來自簡報內容，只要兩者對照，就可發現關聯性，「錄音錄影非唯一關鍵。」

陳志銘還原每一次會議紀錄內容，在2020年4月由他主持會議中，新光針對T16、T17、T18三塊地認為，總開發量體大，易導致後續投資 人招租去化壓力大，「也就是新光當時或許希望分標，以降低投資風險」，但市府6月未採納，公告仍維持「一標招商」，10月流標。

北士科案持續延燒，藍綠議員質疑柯市府圖利新光，招標前3度與新光會談，會後條件也為其「量身打造」，柯市府時期秘書長陳志銘還原每次會議紀錄及市府公告招標內容表示，市府每次公告招標內容，與新光有一定落差。(圖／議員林延鳳辦公室提供)

陳志銘說，在109年11月會議中新光卻說表示若分開招商需進一步評估，「也就是希望可以維持合併招商，如分拆招商，他們需再重新評估」。隔年2月新光表示，若三基地分開招商，建議投標策略設計合併開發優先開標等機制，「也就是新光還是希望三塊基地能綁在一起，如果分開，是否只要提出願意合併開發者即可優先取得開標權利。

北士科案持續延燒，藍綠議員質疑柯市府圖利新光，招標前3度與新光會談，會後條件也為其「量身打造」，柯市府時期秘書長陳志銘還原每次會議紀錄及市府公告招標內容表示，市府每次公告招標內容，與新光有一定落差。(圖／議員林杏兒辦公室提供)

但在最後市府於2021年7月公告採「三標各別招商」，未採納新光建議的合併招標，陳志銘說，如果第三次公告仍維持「一標招商」，或接受新光建議「三標招商，但合併開發者可優先取得開標權」，新光恐將是唯一能同時取得T16、T17、T18的廠商，「市府每次公告招標內容，與新光有一定落差。」

陳志銘說，現在會議紀錄全貌慢慢公開，但很多人只看到會議記錄的決議事項就開始討論，卻忘了決議事項的源頭是來自簡報內容，只要看到每場簡報內容，就可以比對兩者關聯性，錄音錄影非唯一關鍵。