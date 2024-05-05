民眾黨519千人上街 找民進黨政府算帳

民眾黨發言人許甫（右）表示，將號召千人集會，細數民進黨過去執政8年跳票的改革。(本報資料照片)

五二○是總統當選人賴清德 就職典禮，民眾黨擬於19日前進民進黨 中央黨部前舉辦封街集會，民眾黨副秘書長許甫表示，已經借好路權，規畫號召千人集會，細數民進黨過去執政8年跳票的改革，民眾黨主席柯文哲 和黨公職也會到場。

民眾黨五一九封街集會訴求「啟動新台灣，打倒新黨國，以民眾作主」，許甫表示，活動預計下午2時開始，目的是要向民進黨政府算帳，盤點過去執政八年說要改革卻未果的承諾，將向民進黨賴政府表達改革訴求，並要求賴清德和新政府回應。

許甫指出，第一步就是包含廢除考試院和監察院、18歲公民權、行政院長任命須經立法院同意；屆時柯文哲和8位黨內立委及全國民眾黨黨公職都會出席。

民進黨政策會執行長王義川表示，他判斷民眾黨519集會要講的內容，其實都重複講過，這樣在冷氣房講就好，不用走來街頭刷存在感。

國民黨文傳會主委李彥秀也提出七大呼籲，希望賴清德擴大決策圈，內閣成員不要「滿朝盡是賴友友」；傾聽民意，檢討能源政策與配比前凍漲電價；拒絕媒體大亨介入通傳會（NCC）主委提名，回歸民意與專業；立即對「廢死」表態，回應超過八成的民意訴求；終止「台獨黨綱」，回應維持現狀主流民意，維護台海和平；拒絕「陳耀祥們」「吳釗燮們」，沒有政績，窮到只剩傲慢與戰狼；順應民意，徹底檢討數發部與NCC等單位。