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北士科案 議員批柯文哲「為新壽量身打造」

記者林佳彣╱台北5日電
北市前市長柯文哲遭列貪汙被告。圖為柯日前參與舞台劇演出。(本報資料照片)
北市前市長柯文哲遭列貪汙被告。圖為柯日前參與舞台劇演出。(本報資料照片)

台北市前市長柯文哲深陷三大弊案，藍綠議員昨猛攻北投士林科技園區爭議案，直指新光人壽三度訪談建議柯市府應該個別招標、不限產業、要求延長地上權時間，柯最後拍板的備忘錄紀錄就是新光所提條件，根本是為新光量身打造，柯市府時期秘書長陳志銘表示，過程有流標代表新光人壽提議未被全盤採納。

北士科專案調查小組、國民黨議員林杏兒昨指出，柯市府拍板前，早已三度與新光醫院、新光人壽訪談，第一次會議是2020年4月10日由陳志銘主持，會議備忘錄就指出此案爭議點。

包括三塊基地總體開發量體大，易導致投資人招租去化壓力大，還有考量分期開發，設定地上權50年恐有不足，70年比較適合。也建議有30%智慧健康產業的樓地板面積要求，招商對象不易尋找，不要有產業別限制。

林杏兒也提出兩份市長室備忘錄指出，新光自知不符投標資格，仍不斷釋放投資意願，三次訪談都暗示柯市府，應該調整個別招商、不限產業、要求延長地上權時間，柯文哲2021年3月3日親簽的備忘錄內容就是新光所提條件，「根本為新光量身定做」，這些重要決策會議卻沒有錄音、錄影，「你說你是清白，怎麼還自己清白？」

產發局表示，因新光人壽為本案潛在投資人之一，2020年4月10日（第一次公告流標後）、同年11月11日及2021年2月17日（第二次公告流標後）邀新光人壽於市府訪談。

現任北市府參事的陳志銘回應，市府每次公告招商前，都會重新訪談潛在投資者，4月10日會議是為第二次公告招商訪談，與第三次公告招商沒有直接關係。第二次流標代表市府對於新壽提議未全盤採納，才會有後續第三次公告招商。

北士科小組成員、民進黨議員林延鳳指出，新光人壽參加T16標案，但投資計畫書內容不佳，遭委員打最差序位，連比價資格都沒有，但柯文哲將地一分為三，T17、T18可以免投資計畫書、降低權利金，也是為新壽量身定做。產發局證實，T16設定地上權案共有四家廠商投標，新光人壽排序第四。

投資 柯文哲 國民黨

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