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吳釗燮連嗆「快告我藐視國會」 藍批囂張、踐踏憲政

記者王千豪／台北5日電
外交部長吳釗燮(圖)日前面對國民黨立委徐巧芯質詢，嗆「妳可以去告我藐視國會」。(記者胡經周／攝影)
外交部長吳釗燮(圖)日前面對國民黨立委徐巧芯質詢，嗆「妳可以去告我藐視國會」。(記者胡經周／攝影)

外交部長吳釗燮日前在立法院外交及國防委員會備詢時，接連回嗆國民黨立委徐巧芯「可以去告我藐視國會」。多位國民黨立委聲援徐巧芯，批評吳釗燮任內斷了八個邦交國，還好意思站在備詢台大小聲，臉皮厚到子彈打不穿。

徐巧芯在質詢時提及根據網路調查，吳釗燮是蔡政府國安團隊中負面聲量最高的。吳釗燮回應表示，「網路上這樣的調查很多，但他最擔心的一件事情，就是當中國在欺負台灣的時候，台灣的立法委員是補進來踢一腳。」

徐巧芯立刻問說，誰是補進來踢一腳的立法委員呢？吳釗燮回說，這個部分就由委員自己去想。徐巧芯多次追問，吳僅說，有，但沒有給出名字。

徐巧芯認為說，吳釗燮說有立委配合中國大陸踢了中華民國一腳，這是相當嚴厲的指控。吳釗燮立即說，「你可以去告我藐視國會」。

徐巧芯回說，相關修法還沒有通過，如果未來通過，她會去告。吳釗燮則說，趕快去告，並強調他不是不負責任發言，認為每一次台灣遭受到中國最嚴厲侵害的時候，如果去看一看國會的狀況，相信徐巧芯會贊成他的說法。

徐巧芯繼續追問吳釗燮是指誰，吳釗燮直接回說，「我想委員最快的方式就是去告我藐視國會！」並說了五次「趕快去告我藐視國會」。

國民黨團書記長洪孟楷直言，吳釗燮就是藐視國會，跟民意代表嗆聲，嗆的是代表民意的民意代表，以及後面的民意，而每一個民意代表都是人民一票一票選出來。

國民黨立委羅智強則說，他反而要謝謝吳釗燮，完美示範為什麼藐視國會，他們一定要定藐視國會罪。不過，他也無奈地說，吳釗燮嗆「我藐視國會」，這句話是廢話，因為現在沒有藐視國會罪；此外，吳調到國安會以後，也不用來立法院備詢，官員囂張跋扈傲慢，踐踏立法院監督政府的憲政職能到無以復加。

徐巧芯還原質詢表示，她的態度非常冷靜，而吳釗燮的情緒有一點崩潰，一名立委理性的問政，結果對面接受備詢的部長好像已經要抓狂了，「我覺得吳EQ好像有問題。」

徐巧芯強調，我們有國安五法、反滲透法，如果台灣社會有任何一個人，包含立委通匪，跟中共站在一起欺負台灣，而知情不報的人，是不是也犯法？她質疑吳釗燮為什麼不敢講？難道包庇的對象是民進黨？而這樣的人未來還要當國安會的秘書長，「我很擔心台灣被出賣」。

國民黨立委徐巧芯。(記者王千豪／攝影)
國民黨立委徐巧芯。(記者王千豪／攝影)

國民黨 中華民國 邦交

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