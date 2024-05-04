台退輔會主委馮世寬自傳曝「反日」情結 當年想擊落日民航機

即將卸任公職的退輔會主委馮世寬將出版回憶錄。(記者陳正興／攝影)

退輔會主委馮世寬即將卸任公職，他以「大鵬展翅-馮世寬回憶錄」為題出版回憶錄，預定5月中旬發表。遠見．天下文化事業群創辦人高希均透露一段馮世寬秘辛，1972年日本 與中華民國 斷交後不久，馮世寬因為反日情結，一度想用出任務的戰機，擊落自台灣起飛的民航機，但當時一股神 秘力量阻止了馮世寬的行為。

馮世寬篤信濟公活佛，在退輔會主委任內，多次為已離世榮民舉行法會，親自到全台16個榮家祭奠榮民，為中橫開路殉職榮民牌位頒布「任務中止」命令，他曾在立法院表示，淡水行天武聖宮師尊降駕，告訴他至今還有榮民在鑿山開路，因此指示他應該這樣做。馮信奉的武聖宮主神之一，即為濟公活佛。退輔會也常為會內舉行藏傳佛教活動發布新聞，輔導活動也辦在廟宇裡。馮世寬會在新書說明他的神秘信仰。

馮世寬的新書，預定5月16日發表。內容由馮口述，再由出版社寫整理潤飾，由退輔會參事級官員檢視。內容暫時保密。但高希均曾發表一篇「大鵬部長的一生奉獻-讀馮世寬將軍回憶錄」文章，高希均表示，馮世寬因為具備敏捷的反省能力，讓一生飛行任務可能發生的一次最嚴重的災難，因意外而避免發生。

高希均說，1971年中華民國退出聯合國不久，1972年日本宣布與中華民國斷交，馮世寬當時是空軍桃園五大隊17中隊分隊長，馮世寬從內心反日情緒的爆發，使馮世寬幾乎做了天不允的大事，打算用出任務時的戰機，在空中擊落從台灣起飛的日本民航機。可是那天他從清晨起身告別家人時，到部隊任務提示後，一切正常，當登機啟動發動機後，對外通聯完全失效，還突然發現喉嚨失聲，持續了一個星期，不能飛行，當然就不得不放棄這個壯舉。事後反省這種愛國行為會闖下天不容的大禍，讓馮世寬深感自責。

高希均說，這次31歲時的意外事件，似乎也種下了馮世寬相信冥冥之中有一股力量，引領著馮世寬走向人生的信仰。

高希均轉述馮世寬對時局想法，美中對抗態勢已勢不可擋。近百年來，中國弱，列強就欺侮；近30年來，中國大陸變強，以美為首的強國就要壓。在地緣政治的零和遊戲中，處於夾縫中的台灣，我們國家的領導人需要有不打仗，不變成戰場的智慧，做一個維護中華民國最大利益的平衡者，親美不反中；和中不反美。這即是說，台灣既要有自衛的現代國防（硬實力），更要有良性與韌性的民主、自由、法治、教育、永續發展（軟實力）。