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弱勢總統才懂謙卑？小心民代戰隊變炎上內閣

記者 蔡晉宇
民進黨「行動創新AI內閣」策勵營4日在台北舉行，總統當選人賴清德（前左三）、內定行政院長卓榮泰（前左二）、內定副院長鄭麗君（前右二）等新內閣成員出席。(中央社)
民進黨「行動創新AI內閣」策勵營4日在台北舉行，總統當選人賴清德（前左三）、內定行政院長卓榮泰（前左二）、內定副院長鄭麗君（前右二）等新內閣成員出席。(中央社)

賴政府新內閣4日舉行策勵營「新生訓練」，從賴清德到卓榮泰都再三強調，新內閣要傾聽民意；攤開卓內閣名單，大量起用立委背景者也再一次驗證，賴政府自知當前國會三黨不過半情勢凶險，希望倚重民代的第一線溝通經驗，但這帖「民代戰隊」會是解方嗎？恐怕未必。

首先是類似談話人民早已麻痺，綠營領導階層講這些話早非頭一遭，八年前蔡總統勝選時，給民進黨公職下的第一道命令就是「謙卑、謙卑、再謙卑」，但八年過去，民進黨對在野黨在國會所代表的民意，完全充耳不聞，爭議法案更常濫用國會多數，全面輾壓。

今年大選後，國會三黨不過半，在野席次遠勝執政黨，攻守之勢改變，賴清德身為「雙少數」（得票未過半、民進黨國會席次未過半）的弱勢總統，在朝小野大的政治現實情勢下，執政身段要放軟的迫切需求產生，大量延攬有立委背景者入閣，強調溝通和接地氣。

但重用民代背景者出任政務官，也是雙面刃，分析過去八年來民進黨民代的「社會溝通」方式，與其說是溝通，更像是無條件替民進黨政府背書。凡出現民意大反彈的政策，例如萊豬進口、一例一休，少見民進黨民代反映基層心聲，呼籲高層懸崖勒馬，更多的是拿出執政黨「中央廚房」出品的說帖，在鄉里間連環大放送。

這般「溝通」往往只是反效果，若賴政府「民代戰隊」根本上觀念不改，成了政務官後，還是貫徹賴清德意志的禁衛軍，再加上新內閣本就有幾位爭議閣員早就被在野黨立委鎖定，國會磨刀霍霍，「行動創新」內閣稍有不慎，可能先變成「炎上內閣」。

賴清德勉勵新閣員，若施政得宜，有民意當後盾，民進黨國會沒過半不是問題。

但賴可能忘了，民進黨就是因為在大選，沒有足夠民意作後盾，如今國會才面臨三黨不過半局面。執政開局就遇劣勢，未來如何扭轉，得從真心傾聽民意、不同意見開始。

民進黨 賴清德

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