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學者看賴「立委政府」 利益關係恐複雜

記者周佑政／台北5日電
五二○新政府將就任，「行動創新AI內閣」策勵營4日舉行，準總統賴清德（前排左五）、準行政院長卓榮泰（前排左四）和閣員合照。(記者潘俊宏／攝影)
五二○新政府將就任，「行動創新AI內閣」策勵營4日舉行，準總統賴清德（前排左五）、準行政院長卓榮泰（前排左四）和閣員合照。(記者潘俊宏／攝影)

準總統賴清德昨勉勵新內閣要傾聽民意，五二○上任的賴政府，賴清德與副總統蕭美琴都是立委出身，正副閣揆卓榮泰、鄭麗君也曾任立委，且卓內閣成員中高達近三分之一是前立委，都打破過去紀錄，賴清德的執政團隊成了名副其實的「立委政府」。

新內閣昨天新生訓練，卓榮泰在「行動創新AI內閣」策勵營提醒閣員必須接地氣、服務民眾，對立法院須誠意溝通、帶有笑容。賴清德宣布卓榮泰出任閣揆記者會上，卓也表示，「誠意溝通、人民優先就是未來新團隊最中心思想。」正副總統、正副閣揆都是民意代表出身，深諳溝通的重要性，也更重視民意，因此這次延攬不少前立委入閣。

已公布及內定的卅多位首長，除卓榮泰與鄭麗君，準總統府秘書長潘孟安、準外交部長林佳龍、準國防部長顧立雄、準內政部長劉世芳、準衛福部長邱泰源、準工程會主委陳金德、海委會主委管碧玲、教育部政次張廖萬堅、衛福部政次林靜儀及法務部政次黃世杰都是立委出身，比率近三分之一。

黨內人士說，賴清德從國大代表、立委、市長到行政院長，最終成了民進黨「天王」，是綠營典型的選舉型政務人才，而蕭美琴、卓榮泰、潘孟安、林佳龍、準海基會董事長鄭文燦的從政路徑，都與賴清德相近；賴也偏好與他經歷類似、重視民意的人才，不管來自哪個派系，進入執政團隊後其實都可以視為「準賴系」，也可以說，具民代、縣市長、閣員三種歷練的人才，未來政治行情水漲船高。

民進黨立委賴瑞隆表示，立法院培養許多政界優秀人才，不少縣市長與部會首長都曾任立委。立委出身的政治人物接地氣、了解民意、溝通能力也較強，在三黨不過半的國會生態中，立委擔任部長，將來的行政立法溝通也會更順暢。

賴政府大部分都有民意代表的歷練，執政是否更接地氣？中山大學政治所榮譽退休教授廖達琪說，民代擔任首長，優點是較能了解民意，立委有選舉歷練，接近群眾想法，她肯定賴政府的用人思維；但民代的缺點是有複雜利益關係，接觸的可能只是特定支持族群，制定政策時恐偏向特定利益團體，無法以全民利益為依歸。

賴清德 民進黨 退休

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