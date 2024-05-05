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賴勉新閣「牧羊人要有羊群味」、接受在野黨好政見

記者蔡晉宇／台北5日電
總統當選人賴清德4日出席行動創新AI內閣新閣策勵營，盼望新內閣都能傾聽民意，做好施政。(記者潘俊宏／攝影)
總統當選人賴清德4日出席行動創新AI內閣新閣策勵營，盼望新內閣都能傾聽民意，做好施政。(記者潘俊宏／攝影)

五二○新政府將就任，賴政府昨舉行「行動創新AI內閣」策勵營，準總統賴清德、準行政院長卓榮泰親自與會，與新內閣團隊研析未來施政總體理念、增進團隊合作。賴清德勉勵新內閣成員傾聽民意，「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」。他說，如果做得好，每個政策都切合民心，當民意成為後盾，他相信三黨不過半，民進黨在國會沒過半就不再是問題了。

準副總統蕭美琴在活動最後現身，期許新執政團隊共同掌握社會脈動，為好的政策辯護。內定行政院副秘書長王貴蓮，以及外傳將出任行政院長辦公室主任的林德訓，也首度在團隊中亮相。

賴清德表示，有些閣員在專業領域有非常傑出的表現，且位居高位，正是享受生活的時候，感謝他們願意放下享受，承擔責任。他特別提到包括總統府秘書長林佳龍轉任外交部長、國安會秘書長顧立雄接任國防部長、行政院秘書長李孟諺接任交通部，可以看出每一位閣員願為了更好的台灣，放下小我成就大我。

賴清德提出三點看法與新閣員一起勉勵。第一，落實國家希望工程，均衡台灣建設計畫的競選政見，將台灣打造為民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，只有人人有希望，這個國家才有希望。

他表示，在競選時間，在野黨候選人所提出的政見，如果評估對國家社會人民有益，也應該要接受納入推動的計畫；對國家有益還沒有完全有共識的，執政黨責無旁貸要進行溝通，讓這些政策落實。

第二，請行政院發揮團隊精神，賴清德引三國志「能用眾力，則無敵於天下矣﹔能用眾智，則無畏於聖人矣」。這句話充分說出眾志成城精神，更何況台灣面臨各種挑戰，沒有一個單純的部會可以解決，要充分具有團隊精神、跨部會協調。

第三，傾聽民意、發揮專業、全力以赴。賴清德再引用教宗方濟各的一段話，「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」。他表示，執政擁有權力者，要跟人民在一起，了解民意需求，才有可能得到人民支持。

賴清德表示，立法院雖然三黨不過半，勢必會有更多的折騰，但是有立法院黨團做後盾。民進黨立院黨團總召柯建銘也與會說明，新任部會首長要捍衛核心價值，堅持到底承擔責任，府、院、黨、黨團是一個團隊，彷彿車子的四個輪子，要共同協調整合，落實危機處理。

卓榮泰總結指出，未來行動創新AI內閣，將以跨黨派、跨部會、跨領域的特質，著重橫向聯繫，讓人員迅速到位，共同落實國家希望工程及均衡台灣政見。

賴清德 民進黨 AI

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