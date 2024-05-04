副閣揆卸任前 鄭文燦視察台中、桃園發紅包

行政院副院長鄭文燦（右）依約應台中市長盧秀燕（中）邀請吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，他笑稱是「60億元」火鍋。(圖／台中市府提供)

行政院副院長鄭文燦即將卸任，昨天先後在台中、桃園發放「畢業大紅包」。鄭文燦昨上午先視察台中會展中心西側展館，宣布60億元經費中央全額補助，隨後與台中市長盧秀燕大啖酸菜白肉鍋。下午視察桃園軌道工程時，又宣布補助桃園廣一停車場工程2.8億元台幣(約867萬美元)。

鄭文燦與藍營百里侯互動良好，他昨天與盧秀燕吃鍋時脫領帶表示「今天火鍋滿貴的，（代價）要60億元」。盧秀燕說，鄭是好朋友，對台中建設有貢獻，歡迎他再來吃鍋。張善政 致詞喊「文燦兄」，盼爭取3.5億元補助，後來鄭宣布補助2.8億元，張善政仍握手致謝。

台中會展中心位於水湳地區，東側展館88億元由中市府全額出資興建，可容納2360標準攤位，預計明年啟用，西側展館計畫3月底已核定，規畫2100攤位，由中市府提供土地，總經費從42億元上漲到60.3億元，中央全額出資。

鄭文燦昨表示，中彰是台灣精密機械聚落，台灣是全球第5大工具機出口國，會展中心是有價值的投資，西側展館由經濟部編預算 ，因為營建成本增加，預算上修到60億元，未來依據營建物價指數波動，工程費有必要會再增加，務必要蓋好，中央會全額補足預算。

鄭文燦說，行政院對台中的支持非常清晰，台中捷運 藍線和綠線延伸案，海線鐵路雙軌高架化等都會支持，中科二期擴建正在推動中，台中各方面都在成長，希望建設更好。

鄭文燦昨下午與交通部長王國材、桃園市長張善政現勘桃園捷運綠線G07站、台鐵地下化桃園站共構工程。張善政致詞喊「文燦副院長」，「廣一」停車場總經費7億元，雖然前瞻補助款申請已近尾聲，希望中央、地方合作， 盼爭取補助一半3.5億元。

鄭文燦隨後致詞時宣布補助2.8億元，他說，交通部盤點前瞻工程剩餘款只剩2.8億元，全部都補助「廣一」，另桃園市在八德、大園有2處停車場工程，合計5億元還未發包，他承諾經費不會收回或減少，依原計畫補助。