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北士科案柯文哲關鍵拍板公文曝 議員酸：怎還自己清白？

記者林佳彣／台北4日電
北市前市長柯文哲任內北士科案的爭議在於分開招標、免投資計劃、權利金下修，議員林杏兒今秀出110年4月19日市長室會議備忘錄。圖／林杏兒提供
北市前市長柯文哲任內北士科案的爭議在於分開招標、免投資計劃、權利金下修，議員林杏兒今秀出110年4月19日市長室會議備忘錄。圖／林杏兒提供

北市前市長柯文哲任內北士科案延燒，爭議在於分開招標、免投資計劃、權利金下修。議員林杏兒今秀出柯市府關鍵會議資料，稱柯拍板通過版本，就是新光在此之前三度與市府訪談所提，內容大同小異，柯更打破產業限制，讓原不符資格的新光能擠進投標行列，批柯根本為新光量身打造，也諷此案卻無錄音、錄影，「你說你是清白，怎麼還自己清白？」

林杏兒今提出兩分市長室會議備忘錄，一是柯文哲署名的110年3月3日，該會討論北士科產業發展與招商規劃，結論是「招商調整為3基地個別招商，為利長期產業發展保有彈性，不限制產業類別，回歸都市計畫規範」，還強調加速後續估價與招商作業。

同年4月19日，柯文哲主持討論北士科T16、T17、T18設定地上權招商規劃，結論是T16基地採三階段開標，由申請人自提產業規劃納入投資計畫書評選，T17、T18則採二階段開標，合格者均以價格決標。

林杏兒追查發現，柯市府110年3月3日拍板前，早已三度與新光醫院、新光人壽訪談。第一次109年4月10日由時任副秘書長陳志銘主持，會議記錄指3塊基地總體開發量體大，易導致投資人招租去化壓力大，另建議設定地上權期間70年比較適合、不要有產業別限制，正是此案爭議點。

她說，109年11月11日新光稱為符合智慧健康關聯產業規定，原規劃合作聯盟，未有足夠時間整合，來不及準備標案，且3塊基地各有特色，可考量招商條件差異化。隔年2月17日稱3塊基地共同開發投資初估400多億元，量體一定規模，可能無法達到保險業相關法令規範，而影響保險業投資意願，另建議地上權50年太短，70年較適宜。

林杏兒進一步指出，柯市府當初花費近300萬元，由中華經濟研究院針對T16、T17、T18未來願景提出建議書，規劃當地以智慧醫療為產業結合。

她說，新光自知不符投標資格，仍不斷釋放投資意願，3次訪談暗示柯市府，應該個別招標、不限產業、要求延長地上權時間，後來柯文哲110年3月3日所簽內容，就是新光所提條件，「根本為新光量身定做」，後續訪談鴻海、和碩、康舒等，也只是刻意塑造市府確實聽取各家意見。

對於柯文哲因北士科案列被告，林杏兒直言柯自稱公開透明，結果重要決策會議卻沒有錄音、錄影，大酸「你說你是清白，怎麼還自己清白？」

北士科案延燒，北市議員林杏兒今秀出柯市府關鍵會議資料，柯110年3月3日拍板通過...
北士科案延燒，北市議員林杏兒今秀出柯市府關鍵會議資料，柯110年3月3日拍板通過版本，就是新光在此之前三度與市府訪談所提，內容大同小異，批根本為新光量身打造。圖／林杏兒提供
北市前市長柯文哲110年3月3日拍板北士科案前，市府早已三度與新光醫院、新光人壽...
北市前市長柯文哲110年3月3日拍板北士科案前，市府早已三度與新光醫院、新光人壽訪談，此為109年4月10日由時任副秘書長陳志銘主持的會議備忘錄。圖／林杏兒提供
國民黨北市議員林杏兒。本報資料照片
國民黨北市議員林杏兒。本報資料照片

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