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藍委籲賴清德：請下非核神主牌 重新檢視能源政策

記者王千豪／台北4日電
國民黨立院黨團舉行記者會，直指蔡政府執政八年能源政策錯誤。記者余承翰／攝影
國民黨立院黨團舉行記者會，直指蔡政府執政八年能源政策錯誤。記者余承翰／攝影

國民黨立院黨團昨舉行記者會直指蔡政府執政八年能源政策錯誤，環境評比在國際排名大退步，民眾不時要擔心無預警停電，還要面對漲電價，蔡政府連年拿納稅人血汗錢填補台電虧損，金額高達4000億元(台幣，下同)，呼籲準總統賴清德「蔡規，賴可以不隨」，將非核家園的神主牌請下來，慎重檢視能源政策。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，蔡政府為推行非核能源政策對台灣所造成的影響，包括電力韌性不足、停電斷電連環爆、台電虧損連連瀕臨破產，靠人民納稅錢來貼補，政府撥補給台電的金額更高達4000億，包括疫後振興產業特別預算的500億元、去年中央政府公務預算1500億元及稅收超徵撥補1000億元，以及今年中央政府公務預算再編補1000億元。

國民黨立委張智倫指出，去年在杜拜舉行「環境績效指標」評比，台灣從2018年的23名，慘跌到2022年的74名；「全球氣候變遷績效指標」評比，從2015年的52名，下滑到去年的61名，是全世界倒數第七名，比馬政府時期的32名，下跌幅度相當大。

國民黨立委羅廷瑋指出，在台灣社會唯一公平的現象，罹患肺腺癌的機會是均等的，有將近七成六罹患肺癌患者，是不曾吸菸。他批評，民進黨政府不重視空氣品質，錯誤的能源政策，害慘了台灣人民的健康。

國民黨立委林沛祥說，按照民進黨的能源政策進程，明年核能將歸零，可預見在未來二至三年缺電問題更加嚴重，從現在到2026年將會是台灣電力空窗期，他呼籲賴清德好好面對目前台灣能源問題，期待新的內閣團隊，不要再重蹈覆轍。

國民黨 預算 賴清德

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