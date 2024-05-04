新聞評論╱國造潛艦進入「深水區」 不能再毫無監管放水

首艘國造潛艦海鯤號在移動往乾塢的過程中亮相。(本報資料照片)

賴政府的新部會首長陸續揭曉，但耗資500億(台幣，下同，約15.4億美元)仍在建造中的首艘國造潛艦（IDS）海鯤號，包括總經費超過2000億的7艘後續艦，未來由誰負責則尚未明朗。主導海鯤艦的國安會諮委黃曙光已宣布請辭，聲明充滿對外界質疑的不平；國防部 長邱國正雖肯定其付出，卻也表示軍備專案需要督管，否則易生弊端。話中皮裡陽秋，引起諸多聯想。

國軍爭取潛艦之路，數十年來備極艱辛。2001年，小布希 總統一度宣布出售八艘，但美國早已不生產柴電潛艦，所謂售台潛艦並無具體構型，只能粗略拼湊估價。美方後來對此也不積極，最後無疾而終。今天的IDS計畫始於馬政府，蔡政府續投鉅資製造，甚至超越體制而行。黃曙光歷任海軍司令、參謀總長及國安會諮委，一路負責潛艦業務，等於跳過國防部與海軍直接向總統負責。

近年亞洲自製潛艦國家不少，如南韓、新加坡 、印尼等，皆與先進國家合作引進設計方案與施工技術。IDS缺乏重量級外商負責系統整合，能將船造出著實不易；但缺乏「導師」輔佐的IDS，註定要走更多冤枉路，產品「性價比」也比較低，這是台方先天不利的代價。

問題在，蔡政府政治性格強烈，推動造艦之餘，還要滿足大內宣及資源綁樁。IDS既是國防自主指標，即不能承認任何缺陷，只能全力宣揚成功，且貢獻都歸民進黨；他人不僅無功，甚至意圖掣肘唱衰。海鯤艦去年9月即邀請蔡總統風光主持「下水」，但因外商交貨延宕，不少關鍵裝備至今還無法裝上。海鯤身為試驗性質的原型艦，未採用鋰電池、消音瓦、拖曳聲納等新銳裝備；但不少側翼「專家」卻搶著放話，說海鯤近日就要服役，甚至誇稱它堪比美國最新的維吉尼亞級核潛艦。這完全是抓準社會大眾記憶短暫，對軍武科技一知半解，乘機大吹法螺。過度吹噓與強分敵我的作為，或可收割選票利益，卻使原屬全民共識的國防硬被加上藍綠黨爭的仇恨值。

因政權交替在即，外界對IDS案的關注也應轉移到後續量產。首先，須讓計畫執行團隊回歸「依法合規」的常態。先前黃曙光帶領專案小組讓海鯤艦從無到有，固有貢獻；但在「合法非正規」模式下，小組成員範圍多大，是否經商界的「盡職調查」以確保操守和口風牢靠，皆成了不可問的機密。海鯤艦建造後期，相關人士爭相對外放話，弊端已然浮現。面對未來金額更可觀的量產案，海軍應比照1980年代籌建二代艦做法，在司令部建立中將等級的「艦管室」，納編各領域幕僚，對案件進行整合與協調，並聘請強大的律師與會計師團隊，確保合約議定與執行過程順利。

由於IDS無明確模仿標的，在海鯤艦測試過程中，極可能發現比他國首艘潛艦更多的問題。因此驗收作業絕對不可馬虎，不能為讓新總統盡速剪綵，任意求快放水，縮短時程與項目。海鯤艦必須通過所有測試，確保潛在缺失與解決之道皆已發現，並調整設計，才能討論後續潛艦的合約框架。切勿為了選舉或政治宣傳，倉促投入量產作業。此外，立院已不再是橡皮圖章，賴政府對於後續IDS工程，應向國會與社會作一定程度的揭露和說明。諸如量產艦單價高達400億元以上的傳聞，也應適度解釋。

IDS是國軍歷來最大的自力建軍方案，後續量產能否回歸正軌，賴總統及新國防部長顧立雄都須從國家整體角度著想，而非一味宣傳，或藉機挑動黨同伐異。(轉載自聯合報社論)