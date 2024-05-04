黑白集╱疑雲罩頂 柯文哲能游得比鯊快？

民眾黨主席柯文哲因京華城和北士科等爭議案遭列為被告，他3日在立法院受訪時表示，這就是典型的圍魏救趙，應該要辦的是台智光案，但他們不敢，因為藍綠都有，辦下去會死人，就開始潑糞戰術。(記者余承翰／攝影)

一向好批弊案的柯文哲 ，最近突然變沉默了。原因是風向逆轉，他自己成為風暴中心，且一來就是三起。京華城、北士科、台智光三案情節各異，但都與官商利益糾葛有關，而決策過程不清不楚。柯文哲這下麻煩大了！

郝龍斌時代，只給京華城392％的改建容積率。業者向柯市長陳情後，柯市府先放寬到560％；經業者以智慧、耐震、韌性等華麗詞藻遊說，又加賞到840％。這個數字，已經比101大樓的752％還高。這種事，若不是市長交辦，底下官員敢擅作主張嗎？

北士科案一樣弔詭。兩塊地地上權標金不僅差距奇大，條件也鬆緊有別，簡直是專為優待新光人壽訂製。更離奇的是，另一家被指參與標案訪談的元大人壽竟發表聲明駁斥，稱當天和市府討論的是「內湖數位內容創新中心」的BOT案，根本未談及北士科案。那麼，柯市府活生生「竹篙湊菜刀」，究竟在搞什麼？

台智光案最早引發爭議時，柯文哲還振振有詞，指責郝市府簽下「不平等條約」。但郝龍斌說明後，輿論槍口逆轉，指向柯文哲才是糊塗付了冤枉錢的人。不僅如此，當初的公文和會議紀錄還「被消失」。對種種疑雲，柯文哲原辯稱「所有會議紀錄公開就好」；結果，現在連會議紀錄都找不到。

「游得比鯊快」是柯Ｐ的名言，但現在，他要往哪游？(轉載自聯合報)