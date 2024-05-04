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3大案纏身 柯文哲譏藍綠圍魏救趙 蔣萬安：檢調會徹查

台灣新聞組／台北4日電
台北市前市長柯文哲（中）深陷三大案風暴，京華城、北士科案台北地檢署分他字案調查，柯被列貪汙罪被告。柯表示，這是藍綠典型的圍魏救趙、潑糞戰術。（記者余承翰／攝影）
台北市前市長柯文哲（中）深陷三大案風暴，京華城、北士科案台北地檢署分他字案調查，柯被列貪汙罪被告。柯表示，這是藍綠典型的圍魏救趙、潑糞戰術。（記者余承翰／攝影）

台北市前市長柯文哲深陷三大案風暴，京華城、北士科案，台北地檢署分他字案調查，柯被列貪汙罪被告。柯文哲昨天表示，這件事情很奇怪，去年總統大選就要拿出來打才對，結果最近一個月打不出名堂，真正要辦的是台智光，但因為台智光藍綠都有，辦下去會死人，所以這是典型的圍魏救趙、潑糞戰術。

京華城案，柯文哲說，本來就有南松山計畫，京華城卡在那邊不是辦法，台北市長怎麼可能就單獨建案去問容積率多少，他有聽過部分縣市發建照是在市長室，但他沒幹過這件事，他的做法是交由主管機關負責，討論後簽意見上來，送都市審計委員會審計，有會議紀錄、錄音錄影，現在要告誰想不通。

柯文哲說，京華城案是潑糞戰術，只要把會議紀錄公開上網就好，為什麼要浪費媒體資源討論，「我笑你國民黨、民進黨不敢」，下次如果有同樣的案子，他賭藍綠不敢上網公開。

台北市都發局表示，都市計畫委員會召開會議資訊皆公開透明，會議資料、紀錄皆公布在官網，都委會與京華城有關會議共十次，包括監察院糾正容積率為560%、討論容獎增加20%等。

柯文哲說，北士科主要有三塊地，當初因為合在一起發包超過80億元台幣(約2.4億美元)，一個廠商難以負擔，歷經兩次流標後，市府與跟廠商訪談，最後決定分開標，T16採用BOT招標，T17、T18採用設定地上權，名嘴批評他洩漏底標，他忍不住要罵人，一開始就公開底價，哪有甚麼洩漏底價，受不了。

民進黨台北市議員林延鳳指出，柯市府與北士科潛在投資人14場訪談均無錄音錄影，形同密會。柯文哲說，訪談是諮詢業界意見，這種訪談不會錄音錄影，只會有綜合會議紀錄。

產發局長陳俊安昨證實，因為過往機關內部跟廠商的洽談，都不太會主動錄音，是對廠商的尊重與互信，才會以備忘錄方式記載和廠商訪談的重點；政風處已經介入調查，後續會如實提供調查所需資料。

台智光費率案，北市議員質疑有一些資料缺少，疑被柯前市府拿走。柯文哲表示，公文找不到要自己檢討，怎麼會問市長，且他任內大部分都是電子公文。

北市資訊局長趙式隆說，在配合檢廉調卷與議員索資過程中逐步檢視，發現應存在的內簽或會議備忘錄等議價內容，並無資料；傳輸費率核定的公文存在，但有關議價決策過程會議備忘錄卻付之闕如。

台北市長蔣萬安說，台智光案4月8日已經終止專案，回到公版費率1761支付，台智光案政風很早就已經調查、也配合檢調，檢調在今年初就發動搜索相關強制處分、羈押等，相信檢察官一定會徹查到底、還原真相。

柯文哲 民進黨 投資

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