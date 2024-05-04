新聞眼／蔡英文政策錯誤 賴清德終須面對國會新民意

蔡英文總統（右）錯誤的能源政策，導致台電長期虧損，準總統賴清德（左）終須面對。（本報資料照片）

藍白聯手在立法院提出電價凍漲公決後，經濟部稱依「電業法」辦理。藍白昨再度出擊，將電業法修正草案逕付二讀，藍白聯手「開快車」，在五二○蔡賴政府交接之前，逼迫執政的民進黨 重回電價戰場，面對並檢討八年來非核家園的錯誤能源政策。

民進黨高舉「非核家園」神主牌，台電卻因長期吸收國際燃料、「風光」發電成本而債台高築，去年已累積虧損高達3826億元（台幣，下同，約118.5億美元），瀕臨破產邊緣。蔡政府4月調漲電價，平均漲幅高達11%，儘管政府將調漲幅度以民生、商業分割，且隨用電度數分級調漲，但已有學者估計小吃店、小商家夏季恐每月增加上萬電費，民眾勢必苦吞電價、物價飛漲苦果。

政府這次調漲電價，可說是蔡總統在卸任前替準總統賴清德 掃除障礙，以挽救台電財務危機，但卻未檢討錯誤的能源政策，其實就是繼續用全民的錢補貼台電，填補錯誤能源政策導致的虧損大洞。

過去當藍營直指綠營死抱反核神主牌時，民進黨就歸咎於封存核四的馬政府，並大酸「問題卡在新北市長侯友宜」，不過如今新北市鬆綁卡關十年多的核一廠乾式貯存場，仍不見執政黨積極回應。

五二○新舊政府交接之際，國民黨 鎖定能源戰場全面開戰，聯手民眾黨在立法院通過凍漲電價案，藍委提出「核子反應器設施延役條例草案」，為核電廠延役解套，3日再將電業法修正案逕付二讀加速審議，明定電價須經立法院審議才可執行，國民黨不斷出招，對執政黨步步進逼，迫其正視能源問題，沒有閃躲空間，面對國會新民意，必須正面回應。

藍營已逐一拆解核電關卡，破解民進黨對於能源問題的拖延戰術，要不要將核能納入能源配比，準備卸任的蔡政府可以選擇沉默，即將接任的賴清德政府終須面對。