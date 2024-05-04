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「凍漲苦民所苦」 調電價須立院同意 藍白聯手逕付二讀

記者蔡晉宇、歐陽良盈、黃婉婷／台北4日電
立法院藍白再次聯手，將國民黨團版電業法修正草案逕付二讀。民進黨團總召柯建銘（圖中）表示，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款。（記者曾吉松／攝影）
立法院藍白再次聯手，將國民黨團版電業法修正草案逕付二讀。民進黨團總召柯建銘（圖中）表示，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款。（記者曾吉松／攝影）

電價調漲引發民怨，藍白日前合作在立法院通過電價凍漲提案，但經濟部稱電價調漲是依法執行業務。朝野為電價再度展開攻防，立法院昨天又上演表決大戰，藍白更是再次聯手，推動修正電業法，明定電價漲跌須經立院同意，最後並以人數優勢表決通過，直接將國民黨團版修正草案逕付二讀。

民進黨團總召柯建銘表示，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款，且電價調整公式之前已經立法院通過、並且入法，「這是行政權的部分」。

行政院副院長鄭文燦表示，大法官會議對行政和立法有基本解釋，立法院有監督權限，行政院必需擔起責任政治，這是清楚分際。目前電業法規定，電價調整由電價審議委員會決定，每年4月和10月審議，現有機制足以客觀審議，電價要反映國際燃料價，考慮台電永續經營和民生物價、產業承受能力，決策過程複雜，不是表決或數人頭可以決定。

立法院日前通過決議凍漲電價，但經濟部表示，必須依法遵守電價審議結果，引發在野黨高度不滿，國民黨團揚言凍結經濟部預算，並提案修正電業法49條，明定電價漲跌須經立院同意，否則不能實施。

立法院會昨天上演表決大戰，國民黨團要求將此案逕付二讀，民眾黨團表態贊成並加速審查。表決結果出爐，藍白在人數優勢下，以58票贊成對51票反對，順利通過。

表決過程中，藍委在議場內舉告示牌高喊「電價凍漲，苦民所苦」，民進黨團則要求重複表決，但表決結果，仍不敵國會在野多數。藍白再次聯手在電價議題表態，只是民眾黨立委黃珊珊、吳春城昨未出席院會表決。

民眾黨團總召黃國昌表示，待進入實質條文處理時，民眾黨團會提出修正動議，等協商或正式進到議場處理實質議案時，再清楚對外說明立場。

針對國民黨團版電業法修正案逕付二讀，柯建銘昨表示，電價調漲有電價審議委員會專業審議，國民黨團要修改遊戲規則，「衝擊面很大，大家要慎重」，這攸關整個電業政策，現行也有電價審議委員會等，是相當專業的事。

立法院人士指出，草案逕付二讀後將隨即進入朝野協商，協商冷凍期一個月後，藍營最快可在6月4日立院程序委員會排入議程，接著於6月7日在院會表決。不過，即使修法通過，只能要求9月電價審議委員會決議內容須送立法院，恐怕無法改變4月的電價調漲案。

此外，昨天同樣在藍白立委聯手下，將國民黨立委所提的村里長事務費修法逕付二讀，至於民進黨立委沈伯洋提案修正兩岸人民關係條例，明定往後立委出訪中國要報備，則是遭到藍白合力封殺，退回程序委員會。

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