北市資訊局長：台智光像大巨蛋案

市長蔣萬安4月發函台智光啟動解除專案費率子約。（）

北市三大案之一台智光費率案爭議延燒，台北市政府日前終止與台智光專案費率子約，議員昨紛紛質疑，與台智光解約，有無備援方案，資訊局長趙式隆坦言「台智光像是資訊局的大巨蛋案」，但備援方案都在準備中，一些和重大民生有關的不能斷網，例如警察局的監視器若是斷線，犯罪難以偵查，「台北市會變高譚市。」

市長蔣萬安上月發函台智光啟動解除專案費率子約，不過台智光上月19日回文北市府表示「不服」，蔣萬安指示啟動爭議調處機制，原訂市府與台智光昨下午開會，不過台智光沒派人說明，副秘書長張溫德表示，接下來市府會依照跟台智網公司的函文內容，繼續處理後面程序。

台北市議會財建委員會昨請資訊局針對包含解約、傳輸費預算 經費給付及編制、接管的因應配套等專案報告。議員問解約後備援系統進度，趙式隆指出，現在市府在亡羊補牢，但有一些和重大民生不能斷網，要先處理，例如警察局的監視器，目前找備援廠商，須成本低、施工速度要快，但接觸十家廠商，只有一家主動表達評估意願。

警察局副局長李謀旺說，希望能在三個月之內找到廠商，因每一家工法、技術不一樣。

由於台智光也是BOT案，議員林延鳳詢問，台智光的「骨幹網路」從簽約到現在鋪設多長？是否履約，或是市府只能照單全收？趙式隆坦言沒有實質檢驗，沒有數據可提供，這可當成未來和台智光談判的籌碼，若訴訟也可現場勘驗。

議員林亮君也問資訊局有無相關備援系統和替代線路，趙式隆說，其實若直接置換，市府也要編足夠預算，都在持續解決中，「台智光其實是資訊局的大巨蛋案」，從他上任來已，經準備了一年多。

議員洪婉臻質疑，為何弊案發生，柯前市府人員都有「開箱文」拿到市府的公文？是不是有些檔案資料被攜出了？趙式隆坦言，如果是公文系統歸檔，手上都還有，但確實有一些資料不齊全，有些不在公文系統上，對方如何取得並不清楚。

會後委員會也做成附帶決議，要求資訊局在5月15日前提供資料，包括一、市府邀集專業人士組成專案小組，查核台智光鋪設幹線是否符合母約規定，並將查核情形送委員會備查。 二、提供四年內市府各局處與台智光議約的內容、各項會議紀錄，及缺漏資料造冊，送交委員會。