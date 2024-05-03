我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

北士科地上權、京華城容積率案 柯文哲列貪汙被告

記者林麗玉、楊正海、林佳彣、洪子凱、房荷庭、歐陽良盈／台北3日電
京華城容積獎勵爭議延燒，台北地檢署2日分他字案調查，台北市前市長柯文哲列貪汙罪被告。（記者林俊良／攝影）
京華城容積獎勵爭議延燒，台北地檢署2日分他字案調查，台北市前市長柯文哲列貪汙罪被告。（記者林俊良／攝影）

台北市前市長柯文哲深陷京華城容積率、北投士林科技園區地上權案爭議，台北地檢署昨分他字案調查，柯列貪汙罪被告，北檢並指揮廉政署蒐證。民進黨台北市議員簡舒培昨出示京華城向市長室陳情公文，由柯蓋章決行，提請都委會研議，幫京華城變更容積；都發局證實有交辦，並表示「如果檢方調查發現涉及不法，京華城應該要先停工」。

民眾黨發言人吳怡萱說，「該查就查、查清楚」是柯文哲一向的主張，請檢方查清楚，但勿政治辦案。蔣市府可直接公布所有會議紀錄或跟社會大眾說明，但很遺憾從頭到尾都採取擠牙膏式的手法，或任由議員片段式的政治操作。

台北市前市長郝龍斌日前接受本報系聯合報專訪時提到，京華城案柯文哲給了全世界最高的容積獎勵，金額絕對上百億元台幣，他也覺得這有問題。他發現威京集團與民眾黨口徑一致，都在轉移柯市府給予過高容積率的爭議。郝龍斌表示，他在市長任內，對容積獎勵不僅依法行政且嚴格把關，「自己造業自己擔」，希望柯自行面對這些質疑，無需利用財團當打手。

京華城案2022年10月18日取得建照，目前施工進度將申報地上一樓板。國民黨議員游淑慧昨說，據她了解，檢調早在一、兩個月前，就有向北市府調資料，將柯列被告，代表檢方掌握證據。台北市長蔣萬安昨表示，他一直以來都希望能夠調查清楚，毋枉毋縱。

簡舒培昨在臉書出示京華城容積變更案的一系列公文，她說，京華城2020年3月17日直接向市長室陳情，包含容積率560%、大街廓整體開發及「允建之樓地板面積得不低於原已申請之樓地板面積12萬284.39平方公尺」三項權利，盼重新提請都委會研議。

簡舒培表示，市長室受理陳情案後，柯在2020年3月19日蓋章決行，交由都發局辦理，都發局再於4月6日專簽呈給柯，請求核示是否送都委會研議，柯也在4月15日蓋章通過，「財團陳情的對象是柯文哲，柯也接受陳情，同意幫京華城變更容積」。

都發局長王玉芬昨在議會備詢表示，當時她不在北市府，不過從資料看，確實研議案有送給市府再交辦。都發局執秘邵琇珮表示，京華城的陳情案送到都委會，組成專案小組研議，研議結果提到大會做決議。

一旦檢方查出不法，議員鍾佩玲說，後續處理方式有兩種，一是依法廢止建照，二是要求繳納容積代金。王玉芬說，京華城「照也發了，施工進度也正在進行」，即便量體要減，因可能涉及都市計畫變更，涉及層面多，她個人看法是先停工。

至於繳納容積代金，王玉芬說，這可能是一個方式，要依照土管自治條例八十條之二計算京華城利得。

北市政風處調查台智光、北士科、京華城三大案各有疑點，知情人士表示，政風追查京華城主要疑點，是為何容積率從392%調高至840%的關鍵原因、是否有政策指示等，北士科案疑點包括權利金是否過低、為何三標案有的需要投資計畫書，有的不用，是否有柯文哲等高層主導決策，以及與新光吳家有沒有關聯。

柯文哲 投資 國民黨

上一則

原定2017年完工 核二室外乾貯場卡關 遲未興建

延伸閱讀

京華城、北士科案列被告 柯文哲：該辦的是台智光案

京華城、北士科案列被告 柯文哲：該辦的是台智光案
「世界最高容積獎勵」郝龍斌：京華城案絕對有問題

「世界最高容積獎勵」郝龍斌：京華城案絕對有問題
懶人包／北市三大案燒不停 柯文哲爭議一次看

懶人包／北市三大案燒不停 柯文哲爭議一次看
北檢將柯文哲列被告偵查 民眾黨：查清楚 勿政治辦案

北檢將柯文哲列被告偵查 民眾黨：查清楚 勿政治辦案

熱門新聞

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難