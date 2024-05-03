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冷眼集／執政弊案連爆 柯文哲也成紅屁股猴子

記者 楊正海、李承穎
台北市前市長柯文哲（中）三大案纏身，遭告發涉犯貪汙，兩案被列為他字案被告。（本報資料照片）
台北市前市長柯文哲（中）三大案纏身，遭告發涉犯貪汙，兩案被列為他字案被告。（本報資料照片）

台北市前市長柯文哲深陷三大案風暴，柯過去總說「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到」，諷藍綠上位才知道執政腐敗，如今這句話如迴力鏢重擊柯，過去柯文哲上任前稱有「八大懸案」、上任後要查「五大弊案」，如今被自己任內釀出的三大案纏身，還列為被告，成了那隻屁股紅的猴子。

看看柯文哲當北市長初期所謂的「五大弊案」，揚言清查台北大巨蛋、美河市、松菸文創園區、雙子星、三創園區案，卻因為查不出重大弊端，改口「五大怪案」，之後最後變成「五大案」，亂噴政治口水的結果，斲傷政府公信力，其中，五大「弊案」之首大巨蛋案，還是市長蔣萬安上任後解決。

柯文哲當年挾白色力量，以政治素人之姿入主台北市政府，強調「嗡嗡嗡」勤政，博得超高人氣，柯有一句名言是「怪怪的」，常用這三個字就到處入人於罪，占據媒體版面，柯顧盼自雄，得意洋洋；柯經過大選的洗禮，「政治素人」的光環已逐漸消退，過去民眾津津樂道的「柯語錄」就成了罄竹難書、業障累積，到一定程度結果就「業力引爆」。

檢調在查的北市三大案，「台智光」北市警用監視器傳輸費專約案，柯文哲批蔣萬安讓預算暴增9000萬元台幣（約278.4萬美元），卻忘了專約是在他任內拍板；北士科和京華城容積案，處處有和財團影子，還被議員翻出公文，京華城陳情放寬容積案，就是柯文哲蓋章通過，柯曾形容台灣政商關係是「用刀叉在吃人肉」，如今刀和叉，雙雙飛向柯文哲。

政治圈的迴力鏢，放話、抹黑不勝枚舉，頂多傷人傷己，民眾看熱鬧；但執政的迴力鏢，傷的不僅是政治人物自己，京華城案容積是公共財，士北科地上權案權利金是否過低，攸關市庫收入、納稅人的荷包，都茲事體大，柯文哲應該好好講清楚，不是擺出一臉無奈喊一句「吵那麼多天幹什麼」，就想了事。

柯文哲 預算

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