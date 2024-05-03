林智堅新工作當總經理 藍營議員挖苦：民進黨最低檔的安撫

新竹市前市長林智堅。(本報資料照片)

前新竹市長林智堅 昨(2)起出任三立董事長張榮華成立的永興資本公司總經理，傳出將協助投資 事業規畫及運作。對此，新竹市議員陳慶齡嘲諷「民進黨 最低檔的安撫」，他說，過往綠營市長卸任基本都會安排國營事業高層職務，林智堅卻淪落至此，「簡直是民進黨在消費林智堅」。

陳慶齡表示，對於林智堅出任公司總經理不感到意外，因為民進黨向來都是各種酬庸，只是沒想到竟然是安排擔任張榮華旗下公司的職務，這很明顯是民進黨高層安撫林智堅的手段，畢竟林智堅卸任後什麼都沒有，不像過往綠營市長卸任後該有的待遇。

陳慶齡認為，林智堅根本沒有足夠能力經營公司，更無法勝任投資公司的總經理一職，因總經理必須向董事會負責，林智堅如何能說服董事們他有能力經營公司「花瓶能夠擺多久？不得而知」，並認為永興資本應該有其他的實控者或團隊在經營操作，不可能將公司投資規畫交給林智堅負責。

陳慶齡指出，從林智堅卸任市長後的言行可以看出，林智堅很想重回政壇，甚至還想再選新竹市長，不過林智堅自己的所做所為，已經徹底讓新竹市民厭棄，新竹市民不會再給他機會。

對於林智堅新工作和藍營評論，記者致電林智堅訪問意見，目前電話未接，無法得知相關回應。